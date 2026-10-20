Медицинский психолог Регина Халфина в беседе с журналистом «Башинформа» подчеркнула: если подросток становится замкнутым и его состояние влияет на окружающих — это уже серьёзный повод для тревоги.
«Если мы говорим в категориях долженствования, то именно родители, самые близкие люди должны прийти на помощь своему ребенку. И несмотря на всю загруженность взрослых, ребёнок, приходя к своему родителю, не должен слышать: „Извини, я занят, давай потом“», — сказала специалист.
По словам психолога, именно родители должны быть первым адресатом для детских проблем, даже при высокой занятости. Фразы вроде «мне некогда», «сам справишься» обесценивают переживания ребёнка и могут подтолкнуть его к замкнутости или поиску помощи в непроверенных источниках — в соцсетях, в интернет-пространстве.
Педагоги тоже играют важную роль, но именно семья создаёт базовую поддержку. Когда эмоциональное состояние ребёнка начинает влиять на других членов семьи или друзей, это сигнал о том, что проблема требует внимания взрослых.
Чтобы не упустить момент, рекомендуется:
Если ситуация кажется безвыходной, не стоит оставаться с проблемой один на один. Можно обратиться за помощью в единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и педагоги могут сообщить о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, и получить квалифицированную поддержку. Звонки принимаются анонимно в любое время суток.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.