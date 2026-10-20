Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
13:13 (UTC+5), 20 Октября 2026

Психолог объяснила, почему ребенку нельзя говорить «давай потом»

Стойкое снижение настроения у подростка — повод для беспокойства.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Прослушать статью:

Медицинский психолог Регина Халфина в беседе с журналистом «Башинформа» подчеркнула: если подросток становится замкнутым и его состояние влияет на окружающих — это уже серьёзный повод для тревоги.

«Если мы говорим в категориях долженствования, то именно родители, самые близкие люди должны прийти на помощь своему ребенку. И несмотря на всю загруженность взрослых, ребёнок, приходя к своему родителю, не должен слышать: „Извини, я занят, давай потом“», — сказала специалист.

По словам психолога, именно родители должны быть первым адресатом для детских проблем, даже при высокой занятости. Фразы вроде «мне некогда», «сам справишься» обесценивают переживания ребёнка и могут подтолкнуть его к замкнутости или поиску помощи в непроверенных источниках — в соцсетях, в интернет-пространстве.

Педагоги тоже играют важную роль, но именно семья создаёт базовую поддержку. Когда эмоциональное состояние ребёнка начинает влиять на других членов семьи или друзей, это сигнал о том, что проблема требует внимания взрослых.

Чтобы не упустить момент, рекомендуется:

  • Выделить время на разговор. Постараться найти хотя бы 15–20 минут в день, чтобы поговорить с подростком без спешки, телевизора и телефонов.
  • Слушать без осуждения. Не давать оценок и не критиковать сразу. Главная задача — показать, что дом это место, где его выслушают и постараются помочь. Если подросток начал говорить, не перебивайте его советами, просто дайте выговориться.
  • Следить за сроками. Если замкнутость, апатия или резкие перепады настроения не проходят в течение двух недель, это повод обратиться к специалисту.

Если ситуация кажется безвыходной, не стоит оставаться с проблемой один на один. Можно обратиться за помощью в единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и педагоги могут сообщить о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, и получить квалифицированную поддержку. Звонки принимаются анонимно в любое время суток.

«Осенняя депрессия» — миф или повод для тревоги? Мнение психолога
Детально
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru