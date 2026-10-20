Медицинский психолог Регина Халфина в беседе с журналистом «Башинформа» подчеркнула: если подросток становится замкнутым и его состояние влияет на окружающих — это уже серьёзный повод для тревоги.

«Если мы говорим в категориях долженствования, то именно родители, самые близкие люди должны прийти на помощь своему ребенку. И несмотря на всю загруженность взрослых, ребёнок, приходя к своему родителю, не должен слышать: „Извини, я занят, давай потом“», — сказала специалист.

По словам психолога, именно родители должны быть первым адресатом для детских проблем, даже при высокой занятости. Фразы вроде «мне некогда», «сам справишься» обесценивают переживания ребёнка и могут подтолкнуть его к замкнутости или поиску помощи в непроверенных источниках — в соцсетях, в интернет-пространстве.

Педагоги тоже играют важную роль, но именно семья создаёт базовую поддержку. Когда эмоциональное состояние ребёнка начинает влиять на других членов семьи или друзей, это сигнал о том, что проблема требует внимания взрослых.

Чтобы не упустить момент, рекомендуется:

Выделить время на разговор. Постараться найти хотя бы 15–20 минут в день, чтобы поговорить с подростком без спешки, телевизора и телефонов.

Постараться найти хотя бы 15–20 минут в день, чтобы поговорить с подростком без спешки, телевизора и телефонов. Слушать без осуждения. Не давать оценок и не критиковать сразу. Главная задача — показать, что дом это место, где его выслушают и постараются помочь. Если подросток начал говорить, не перебивайте его советами, просто дайте выговориться.

Не давать оценок и не критиковать сразу. Главная задача — показать, что дом это место, где его выслушают и постараются помочь. Если подросток начал говорить, не перебивайте его советами, просто дайте выговориться. Следить за сроками. Если замкнутость, апатия или резкие перепады настроения не проходят в течение двух недель, это повод обратиться к специалисту.

Если ситуация кажется безвыходной, не стоит оставаться с проблемой один на один. Можно обратиться за помощью в единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и педагоги могут сообщить о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, и получить квалифицированную поддержку. Звонки принимаются анонимно в любое время суток.