Для школьников запустили телефонную линию психологической помощи

Единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия» запустил сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов. По бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и педагоги могут сообщить о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

Линия организована на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты, имеющие профильную подготовку.

«На линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопрос и получить квалифицированную помощь. Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», — заявил Сергей Кравцов.

Сообщается, что специалисты консультируют по широкому кругу тем: адаптация в школе, агрессивное поведение, переживания из-за успеваемости, нежелание ходить на занятия, низкая учебная мотивация, конфликты со сверстниками и взрослыми, сложности в общении родителей со школой, отсутствие друзей, неразделённая любовь и другие вопросы.

Помимо психологической помощи, на линии оказывают информационную и координационную поддержку. Обращения принимаются конфиденциально. Сообщение также можно оставить через специальную форму на сайте МГППУ.

В день запуска Сергей Кравцов сам взял трубку и ответил на звонок школьницы, которая рассказала о ситуации с буллингом. Министр выслушал обращение, взял его на контроль и передал разговор специалисту, который продолжил работу с девочкой.

Кравцов также призвал школьников обращаться на линию, если им поступают подозрительные звонки с просьбами перевести деньги с банковских карт родителей или выполнить определённые действия от имени организаций. Министр рекомендовал проверять информацию, полученную в интернете и социальных сетях.

Ранее сообщалось, что после ЧП в Кушнаренково в школах Башкирии усилили профилактику конфликтов.