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18:38 (UTC+5), 09 Сентября 2026

После ЧП в Кушнаренково в школах Башкирии усилили профилактику конфликтов

Для педагогов организована серия обучающих мероприятий.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Министерство просвещения Башкирии запустило масштабную работу по профилактике конфликтов в школах. 
Напомним, в начале учебного года в гимназии села Кушнаренково произошел конфликт между одноклассниками, в следствии чего один из них пострадал. Директор и завуч по воспитательной работе образовательного учреждения уволены за сокрытие затяжного конфликта между подростками, сообщил глава ведомства Ильдар Мавлетбердин.

Кадровые решения стали прямым следствием жёсткой позиции Главы Башкортостана Радия Хабирова, озвученной на оперативном совещании 7 сентября. Руководитель региона потребовал увольнения директора и завуча, назвав сокрытие школьного конфликта «вопиющим фактом укрывательства».

Глава республики сделал «крайнее предупреждение» всем ответственным за воспитательную работу в школах, призвав быть погружёнными в тему и решать проблемы, а не скрывать их. «Не хватает сил? У нас есть целый психологический спецназ вам в помощь», — заявил он.

Во исполнение поручений Главы республики для педагогов организована серия обучающих мероприятий.

«Усилены меры безопасности в школах. Нам важно не просто реагировать, а предотвращать подобные ситуации. Проводится комплексная работа с педагогами и родителями», — рассказал корреспонденту «Башинформа» Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, с начала этой недели стартовала серия обучающих мероприятий для педагогов. 8 сентября прошёл онлайн-семинар для руководителей органов местного самоуправления, директоров и их заместителей. 10 сентября состоится семинар для завучей по воспитательной работе и педагогов-психологов — с акцентом на механизмы отработки фактов травли. 15 сентября к работе подключат классных руководителей, им расскажут о маркерах аутоагрессивного поведения у детей. С 24 по 30 сентября пройдут очные зональные семинары для управленческих команд школ. В октябре–ноябре запланирован курс повышения квалификации для директоров с итоговым собеседованием.

Параллельно развёрнута работа с родителями. До 18 сентября во всех школах пройдут родительские собрания с анонимным анкетированием для выявления детей, склонных к аутоагрессии. Ежемесячно будут проводиться онлайн-лектории для родителей.

В октябре планируется «перезагрузка» работы школьных и муниципальных родительских комитетов — их планируют активнее включать в просветительскую деятельность и медиацию.

Также с октября по май в муниципалитетах будет работать «Психологический десант» — выездные консультации антикризисного подразделения.

Кроме того, в школах ужесточили пропускной режим. В утренние часы и на переменах вход усиленно контролируется, при необходимости проводится досмотр рюкзаков и сумок. Администрация школ обратилась к родителям с просьбой самостоятельно проверять содержимое школьных рюкзаков и напоминать детям о личной и общественной безопасности и ответственности в случае чрезвычайной ситуации.

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