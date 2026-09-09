Кадровые решения стали прямым следствием жёсткой позиции Главы Башкортостана Радия Хабирова, озвученной на оперативном совещании 7 сентября. Руководитель региона потребовал увольнения директора и завуча, назвав сокрытие школьного конфликта «вопиющим фактом укрывательства».
Глава республики сделал «крайнее предупреждение» всем ответственным за воспитательную работу в школах, призвав быть погружёнными в тему и решать проблемы, а не скрывать их. «Не хватает сил? У нас есть целый психологический спецназ вам в помощь», — заявил он.
Во исполнение поручений Главы республики для педагогов организована серия обучающих мероприятий.
«Усилены меры безопасности в школах. Нам важно не просто реагировать, а предотвращать подобные ситуации. Проводится комплексная работа с педагогами и родителями», — рассказал корреспонденту «Башинформа» Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, с начала этой недели стартовала серия обучающих мероприятий для педагогов. 8 сентября прошёл онлайн-семинар для руководителей органов местного самоуправления, директоров и их заместителей. 10 сентября состоится семинар для завучей по воспитательной работе и педагогов-психологов — с акцентом на механизмы отработки фактов травли. 15 сентября к работе подключат классных руководителей, им расскажут о маркерах аутоагрессивного поведения у детей. С 24 по 30 сентября пройдут очные зональные семинары для управленческих команд школ. В октябре–ноябре запланирован курс повышения квалификации для директоров с итоговым собеседованием.
Параллельно развёрнута работа с родителями. До 18 сентября во всех школах пройдут родительские собрания с анонимным анкетированием для выявления детей, склонных к аутоагрессии. Ежемесячно будут проводиться онлайн-лектории для родителей.
В октябре планируется «перезагрузка» работы школьных и муниципальных родительских комитетов — их планируют активнее включать в просветительскую деятельность и медиацию.
Также с октября по май в муниципалитетах будет работать «Психологический десант» — выездные консультации антикризисного подразделения.
Кроме того, в школах ужесточили пропускной режим. В утренние часы и на переменах вход усиленно контролируется, при необходимости проводится досмотр рюкзаков и сумок. Администрация школ обратилась к родителям с просьбой самостоятельно проверять содержимое школьных рюкзаков и напоминать детям о личной и общественной безопасности и ответственности в случае чрезвычайной ситуации.
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