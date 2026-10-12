О том, как устроен этот процесс, в интервью ЦУР Башкортостана рассказал главный внештатный специалист по лабораторной диагностике минздрава РБ, главврач Республиканского медико-генетического центра Фаниль Билалов.
Как объяснил Фаниль Билалов, в Башкирии действует трёхуровневая модель лабораторной службы. На первом уровне проводят наиболее простые исследования, на втором — более широкий перечень, требующий сложного оборудования. Третий уровень предназначен для специализированных и наиболее технологичных анализов.
«Для пациента при этом практически ничего не меняется: он по-прежнему приходит в процедурный кабинет своей поликлиники или ФАПа. Оттуда биоматериал отправляют в лабораторию, которая располагает необходимым оборудованием. Если раньше лаборатория была ограничена лишь тем перечнем исследований, которые выполнялись непосредственно в ней, то сегодня эта преграда преодолена. Возможностей стало в несколько раз больше. Все виды исследований доступны даже в самых дальних уголках нашей республики для всех наших жителей», — поделился специалист.
Один из закономерных вопросов — как транспортировка влияет на качество анализов. Если кровь берут в сельском ФАПе, а исследуют в лаборатории за десятки километров, не изменятся ли её свойства за время поездки?
По словам Фаниля Билалова, важнейший этап для обеспечения точности результатов — правильный забор и подготовка биоматериала. Именно на этом, так называемом преаналитическом этапе, возникает значительная часть лабораторных ошибок. Поэтому большое значение имеют не только оборудование и квалификация специалистов, но и расходные материалы, условия хранения и правила перевозки.
«Для взятия крови используют специальные вакуумные пробирки. Они помогают сохранять стабильность образца как минимум 72 часа. Для микробиологических исследований применяют особую транспортную среду, которая обеспечивает сохранность и жизнеспособность микроорганизмов в течение 48 часов с момента взятия материала. Благодаря этим технологиям сохраняется то качество, которое мы ожидаем получить», — пояснил эксперт.
После доставки образцы распределяют по рабочим зонам и готовят к исследованиям, маркируя с помощью голубых, сиреневых или красных крышечек.
«Сюда анализы приходят со всей республики — из учреждений, прикрепленных к Республиканской клинической больнице имени Куватова. Но кроме этого, РКБ Куватова — ещё и учреждение третьего уровня, поэтому сюда направляют и специализированные виды исследований, которые тоже выполняются на базе нашего центра. В экстренных случаях пациента соответствующим маршрутом доставляют непосредственно в учреждения, где окажут неотложную медицинскую помощь. В этих учреждениях уже есть приёмно-диагностическое отделение и лаборатория, где проводится весь необходимый перечень обследований. Если даже пациент, которому требуется неотложная помощь, самостоятельно обратился в поликлинику, то за счёт линии скорой помощи его непосредственно доставят в то учреждение, где проведут это обследование», — отметил Билалов.
Дополнительные возможности даёт развитая в Башкирии экспресс-диагностика, позволяющая получить результат за считанные минуты, когда это необходимо для принятия медицинского решения. Это может быть, к примеру, определение группы крови с применением цоликлонов или выявление коронавируса при помощи тест-полосок.
«Внедрение экспресс-диагностики в нашу рутинную работу из года в год увеличивается и сокращает время получения результатов исследования. Ведь на самом деле, общий анализ крови — очень сложный, потому что нам необходимо определить разные группы клеток. Это и красная кровь, и белая кровь, и тромбоциты, кровяные пластинки, как говорят в народе. И здесь, пожалуй, одно из самых технологичных решений, когда ОАК выполняется не только при помощи анализатора, но и с задействованием спецмашины, которая окрашивает препарат крови и сама в дальнейшем интерпретирует данные, морфологически оценивая клетки. Благодаря этой системе гораздо быстрее можно диагностировать те же лейкозы», — сказал Билалов.
Он подчеркнул, что для диагностики заболевания в любом случае требуется не только общий анализ крови, но и биохимические исследования или исследования иммунологического профиля.
«В соответствии со стандартами взятие капиллярной крови из пальца регламентировано для новорожденных детей в возрасте до одного месяца, а также для пациентов с ожогами или сахарным диабетом. Плюс решением минздрава мы берём капиллярную кровь на ОАК детям до 7 лет. Но в целом национальным стандартом определен забор именно венозной крови. Однако средний медперсонал в любом случае должен владеть компетенциями забора капиллярной крови. Это обычный организационный вопрос, который требует решения на уровне администрации больницы. Есть специальные транспортные системы для взятия капиллярной крови, так называемые микроветы, куда берётся кровь и доставляется в лабораторию», — пояснил Билалов.
Для обследования организма на аллергию действует отдельный порядок. Пациенту следует обратиться к участковому педиатру или терапевту — при наличии показаний врач направит его к аллергологу, который определит, какие исследования необходимы.
Особый случай — генетические исследования. Например, неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), направленный на изучение фетальной ДНК в крови беременной женщины для оценки риска хромосомных нарушений у плода.
«Это инновационный тест, который был внедрён в рамках программы государственных гарантий с 2026 года. Для выполнения исследования требуются показания врача-генетика. Приказом минздрава сегодня уполномоченным органом является Республиканский медико-генетический центр, куда беременные женщины из средней группы риска по биохимическому скринингу до 1 тысячи и группы высокого риска до 100 направляются непосредственно в наш центр. Врач-генетик определяет показания для проведения НИПТ, и именно в день обращения можно сдать кровь на нашей базе. Для сдачи этого теста не требуется подготовка к взятию крови натощак — наоборот, надо, чтобы пациентка накануне покушала. Для граждан со средней и высокой группой риска это исследование выполняется бесплатно», — рассказал Билалов.
О том, как новые технологии помогают врачам республики, читайте в материале «Башинформа».
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