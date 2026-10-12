О том, как устроен этот процесс, в интервью ЦУР Башкортостана рассказал главный внештатный специалист по лабораторной диагностике минздрава РБ, главврач Республиканского медико-генетического центра Фаниль Билалов.

Как объяснил Фаниль Билалов, в Башкирии действует трёхуровневая модель лабораторной службы. На первом уровне проводят наиболее простые исследования, на втором — более широкий перечень, требующий сложного оборудования. Третий уровень предназначен для специализированных и наиболее технологичных анализов.

«Для пациента при этом практически ничего не меняется: он по-прежнему приходит в процедурный кабинет своей поликлиники или ФАПа. Оттуда биоматериал отправляют в лабораторию, которая располагает необходимым оборудованием. Если раньше лаборатория была ограничена лишь тем перечнем исследований, которые выполнялись непосредственно в ней, то сегодня эта преграда преодолена. Возможностей стало в несколько раз больше. Все виды исследований доступны даже в самых дальних уголках нашей республики для всех наших жителей», — поделился специалист.

Один из закономерных вопросов — как транспортировка влияет на качество анализов. Если кровь берут в сельском ФАПе, а исследуют в лаборатории за десятки километров, не изменятся ли её свойства за время поездки?

По словам Фаниля Билалова, важнейший этап для обеспечения точности результатов — правильный забор и подготовка биоматериала. Именно на этом, так называемом преаналитическом этапе, возникает значительная часть лабораторных ошибок. Поэтому большое значение имеют не только оборудование и квалификация специалистов, но и расходные материалы, условия хранения и правила перевозки.

«Для взятия крови используют специальные вакуумные пробирки. Они помогают сохранять стабильность образца как минимум 72 часа. Для микробиологических исследований применяют особую транспортную среду, которая обеспечивает сохранность и жизнеспособность микроорганизмов в течение 48 часов с момента взятия материала. Благодаря этим технологиям сохраняется то качество, которое мы ожидаем получить», — пояснил эксперт.

После доставки образцы распределяют по рабочим зонам и готовят к исследованиям, маркируя с помощью голубых, сиреневых или красных крышечек.

«Сюда анализы приходят со всей республики — из учреждений, прикрепленных к Республиканской клинической больнице имени Куватова. Но кроме этого, РКБ Куватова — ещё и учреждение третьего уровня, поэтому сюда направляют и специализированные виды исследований, которые тоже выполняются на базе нашего центра. В экстренных случаях пациента соответствующим маршрутом доставляют непосредственно в учреждения, где окажут неотложную медицинскую помощь. В этих учреждениях уже есть приёмно-диагностическое отделение и лаборатория, где проводится весь необходимый перечень обследований. Если даже пациент, которому требуется неотложная помощь, самостоятельно обратился в поликлинику, то за счёт линии скорой помощи его непосредственно доставят в то учреждение, где проведут это обследование», — отметил Билалов.