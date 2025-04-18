Новости Башкортостана и Уфы
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Медицина

Медицина
18 Апреля , 14:54
В Башкирии трансформируют женские консультации
Медицина
18 Апреля , 11:21
Жители Башкирии могут стать донорами костного мозга
Медицина
17 Апреля , 10:18
Врачи победили синдром опухолевого распада у 15-летней уфимки
Медицина
16 Апреля , 14:25
В Уфе врач-трансфузиолог рассказала о пользе донации крови
Медицина
16 Апреля , 12:18
В Башкирии врачи поставили на ноги девушку с жуткой травмой позвоночника
Медицина
16 Апреля , 07:40
В Башкирии отремонтируют больницу за 294 млн рублей
Медицина
15 Апреля , 17:55
В Башкирии начал курсировать новый мобильный стоматкомплекс
Медицина
14 Апреля , 13:43
В Башкирии скорая помощь за 2025 год выполнила более 1 млн вызовов
Медицина
14 Апреля , 12:22
Айрат Рахматуллин доложил о ковидной обстановке в Башкирии
Медицина
14 Апреля , 11:18
В Башкирии провели сложную операцию пациентке с раком желчного пузыря
Медицина
14 Апреля , 10:51
В Башкирии врачи помогли сбитому самокатчику и отравившейся девушке
Медицина
14 Апреля , 09:39
Врачи в Башкирии провели более 140 тысяч телемедицинских консультаций
Медицина
12 Апреля , 17:35
В Башкирии медики устранили дефект мужчине с травмой головы
Медицина
11 Апреля , 16:15
В Башкирии прооперировали пострадавшую в ДТП 8-летнюю девочку
Медицина
11 Апреля , 07:42
В Башкирии с начала весны 176 жителей пострадали от клещей
Медицина
10 Апреля , 16:48
В Башкирии врачи успешно вылечили девочку от редкого заболевания
Медицина
9 Апреля , 09:16
В Башкирии выявлен случай заболевания корью
Медицина
8 Апреля , 12:37
Врачи Уфы поставили на ноги 30-летнего парня после ДТП
Медицина
7 Апреля , 17:58
В Уфе женщине впервые бесплатно установили грудные импланты
Медицина
7 Апреля , 13:39
В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП мотоциклистов
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