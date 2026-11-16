Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии троих пострадавших в смертельной аварии в Баймакском районе. Всех доставили в Центральную городскую больницу Сибая. Состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, ещё одна жертва ДТП – в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, авария произошла 13 ноября на трассе Магнитогорск – Ира. 19-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся со встречной машиной «ГАЗ-3302». В результате пассажиры «Лады», 61 и 49 лет, погибли на месте.