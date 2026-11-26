Об этом передает 1obl.ru. Маски рекомендуется носить в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Особенно актуально это в конце ноября, когда отмечается активная циркуляция «свиного гриппа» — штамма A/H1N1.

Как напоминают эксперты, маска создает физический барьер, задерживая частицы влаги, выделяемые больным человеком при кашле, чихании или разговоре, что снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем.

Для эффективной защиты необходимо правильно использовать средство: одноразовую маску следует менять каждые 2–3 часа или сразу при увлажнении. Повторное ношение недопустимо, так как из-за влаги она теряет защитные свойства.

Маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос, рот и подбородок. При использовании нельзя касаться ее грязными руками, а руки необходимо регулярно мыть с мылом не менее 20 секунд.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии растет число заболевших ОРВИ и гриппом.