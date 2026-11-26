Об этом передает 1obl.ru. Маски рекомендуется носить в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Особенно актуально это в конце ноября, когда отмечается активная циркуляция «свиного гриппа» — штамма A/H1N1.
Как напоминают эксперты, маска создает физический барьер, задерживая частицы влаги, выделяемые больным человеком при кашле, чихании или разговоре, что снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем.
Для эффективной защиты необходимо правильно использовать средство: одноразовую маску следует менять каждые 2–3 часа или сразу при увлажнении. Повторное ношение недопустимо, так как из-за влаги она теряет защитные свойства.
Маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос, рот и подбородок. При использовании нельзя касаться ее грязными руками, а руки необходимо регулярно мыть с мылом не менее 20 секунд.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии растет число заболевших ОРВИ и гриппом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.