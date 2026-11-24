В республике за неделю заболели 16,8 тысячи человек. Именно столько официально подтверждённых случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 выявили в Башкирии, сообщил Роспотребнадзор. Доля детей до 14 лет составляет 46,7% от общего числа заболевших.
Специалисты отмечают, что пока преимущественно циркулируют негриппозные вирусы. Поэтому все еще не поздно сделать прививку от гриппа. Потому что вакцинация от гриппа – это один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
Как ранее писал «Башинформ», в Башкирии от гриппа планируют привить более 2,4 млн человек.
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