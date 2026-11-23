В Башкирии усилят работу по вакцинации против гриппа в трудовых коллективах на фоне роста заболеваемости респираторными инфекциями. Такое поручение дал премьер-министр правительства РБ Александр Шельдяев.
«В республике зарегистрировано около 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них почти половина — среди детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8%. В этих условиях необходимо активизировать профилактическую работу, уделить особое внимание вакцинации групп риска и организовать прививочную кампанию в крупных трудовых коллективах», — отметил Александр Шельдяев.
По данным эпидемиологического мониторинга, среди детей зарегистрировано около 8 тысяч случаев заболевания, или 46,7% от общего числа заболевших. Показатель заболеваемости ОРВИ составляет 41,6 случая на 10 тысяч жителей.
О ходе иммунизации доложил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. В текущем эпидемиологическом сезоне в рамках национального календаря профилактических прививок планируется вакцинировать против гриппа 2 млн 438 тысяч человек. На момент заседания прививки получили 1 млн 347 тысяч жителей республики.
Как пояснил министр, в первую очередь вакцинация необходима людям с повышенным риском тяжёлого течения заболевания и развития осложнений. К ним относятся дети, беременные женщины, граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.
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