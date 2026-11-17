«Значимость премии определяется тем, что в данном случае это оценка наших пациентов. Оставлять отзывы на портале "ПроДокторов" достаточно сложно, нужно пройти идентификацию, а каждый отзыв проходит тщательную проверку. Поэтому пациентов трудно уговорить сделать отзыв, если они не хотят это сделать от чистого сердца», – пояснил врач в беседе с «Башинформом».

Роман Рисберг — сердечно-сосудистый хирург и интервенционный кардиолог, занимается малоинвазивными вмешательствами на сердце и сосудах и лечением ишемической болезни сердца. Он совмещает клиническую практику с научной и преподавательской работой. Принимает пациентов в Республиканском кардиоцентре, работает в частном медицинском центре, является профессором кафедры госпитальной сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Автор более 65 научных работ и более 25 патентов на изобретения РФ, соавтор девяти монографий.

«Мне всегда были интересны естественные науки и, сколько себя помню, нравилось помогать людям, — пояснил свой выбор Роман Рисберг. — В нашей профессии всегда есть место творчеству и развитию, можно идти вперёд до бесконечности».

Ранее «Башинформ» писал о том, что медики Башкирии стали призерами Всероссийского конкурса «Лучший врач года».