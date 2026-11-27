Клетчаткой называют компонент растительной пищи, который не переваривается, но играет важную роль в работе кишечника, помогает пище продвигаться по кишечнику, делает стул более объемным и мягким, что снижает риск запоров. Кроме того, клетчатка помогает усваивать полезные вещества, контролировать уровень глюкозы и холестерина в крови.
Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог минздрава Башкирии Эльза Гайсина отметила, что в процессе приготовления блюд клетчатка частично теряет свои свойства: волокна разрушаются при длительной варке, измельчении. Они становятся короче, хуже впитывают воду и не так активно стимулируют работу кишечника.
«Норма клетчатки зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Взрослым женщинам рекомендуется употреблять около 25 г в сутки, мужчинам — 30-38 г, детям и пожилым — 15-25 г и 20-25 г соответственно. У беременных и кормящих женщин потребность в пищевых волокнах возрастает (около 30 г)», — поделилась гастроэнтеролог с UfaNovosti.ru.
Среди овощей лучшими источниками клетчатки считаются брокколи, морковь, свёкла, капуста, тыква, шпинат, рукола, листовой салат, петрушка. Среди фруктов и ягод — яблоки, груши, апельсины, малина, смородина. Также добрать норму клетчатки можно с помощью овсянки, гречки, перловки, бурого риса, чечевицы, фасоли, нута, гороха, миндаля, грецких орехов, семян льна и чиа, а также хлеба из цельного зерна, отрубей.
«Люди с хроническими заболеваниями: при сахарном диабете 2-го типа, хронических запорах и дивертикулезе достаточное количество клетчатки особенно важно. Однако при обострении болезни Крона и язвенного колита ее количество нужно ограничить. В некоторых случаях от клетчатки и вовсе стоит отказаться или очень строго ее ограничить. Увеличивать количество клетчатки в рационе нужно постепенно, учитывая индивидуальную переносимость и состояние пищеварительной системы. Резкое увеличение ее потребления может вызвать вздутие, повышенное газообразование и дискомфорт в животе. Также важно пить достаточно жидкости», – объяснила медик.
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