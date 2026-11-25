У организма человека есть собственная система детоксикации: печень обезвреживает и перерабатывает многие вещества, почки выводят продукты обмена, а кишечник участвует в выведении отходов. Поэтому популярные сегодня детокс-программы и «чистки» главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Башкирии Эльза Гайсина назвала не более чем маркетинговым ходом.

«Никакие соковые диеты, специальные чаи, БАДы или процедуры очищения не способны „вывести токсины“ из здоровой печени или кишечника. Более того, некоторые из таких методов могут быть опасны: слабительные и клизмы способны вызвать обезвоживание и нарушение электролитного баланса, а бесконтрольный прием добавок — привести к повреждению печени. Особенно осторожно нужно относиться к агрессивным чисткам кишечника. Они не имеют доказанной пользы для здорового человека и могут спровоцировать осложнения», — объяснила врач-гастроэнтеролог порталу UfaNovosti.ru.

Врач добавила, что для здорового организма необходимо сбалансированное питание, вода, физическая активность и отказ от вредных привычек в виде курения и алкоголя.

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