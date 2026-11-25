В Башкирии подвели итоги работы здравоохранения за 9 месяцев. Главные выводы озвучил первый заместитель председателя правительства республики Урал Кильсенбаев.

«Мы впервые практически сравняли потоки по межтерриториальным расчётам ОМС. Наши жители стали реже уезжать лечиться в другие регионы (минус 400 млн рублей к прошлому году), а пациентов из соседних субъектов мы приняли на 1,4 млрд рублей. Это лучший показатель того, что наши клиники и врачи закрывают сложные задачи дома», — рассказал вице-премьер.

Вместе с тем он обратил внимание на то, где нужно жёстко дорабатывать. В первую очередь, это обращения граждан, дисциплина на местах, цифровизация и лечебное питание.

«По итогам Прямой линии с Главой республики поступило 532 вопроса по медицине. Поручил отработать каждое обращение немедленно, не дожидаясь формальных сроков. Дисциплина на местах. Будем жёстко пресекать „приписки“ в системе ОМС, необоснованные отказы в направлениях (форма 057/у) и провалы по онкодиагностике (бронхо- и колоноскопии) в ряде районов», — отметил Урал Кильсенбаев.

Он также поручил ускорить интеграцию системы «ПроМед» в федеральный контур и усилить контроль за качеством питания в стационарах.

«Это прямая задача от руководителя региона Радия Хабирова», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Уфе врачи спасли 19-летнему парню зрение.