В Башкирии подвели итоги работы здравоохранения за 9 месяцев. Главные выводы озвучил первый заместитель председателя правительства республики Урал Кильсенбаев.
«Мы впервые практически сравняли потоки по межтерриториальным расчётам ОМС. Наши жители стали реже уезжать лечиться в другие регионы (минус 400 млн рублей к прошлому году), а пациентов из соседних субъектов мы приняли на 1,4 млрд рублей. Это лучший показатель того, что наши клиники и врачи закрывают сложные задачи дома», — рассказал вице-премьер.
Вместе с тем он обратил внимание на то, где нужно жёстко дорабатывать. В первую очередь, это обращения граждан, дисциплина на местах, цифровизация и лечебное питание.
«По итогам Прямой линии с Главой республики поступило 532 вопроса по медицине. Поручил отработать каждое обращение немедленно, не дожидаясь формальных сроков. Дисциплина на местах. Будем жёстко пресекать „приписки“ в системе ОМС, необоснованные отказы в направлениях (форма 057/у) и провалы по онкодиагностике (бронхо- и колоноскопии) в ряде районов», — отметил Урал Кильсенбаев.
Он также поручил ускорить интеграцию системы «ПроМед» в федеральный контур и усилить контроль за качеством питания в стационарах.
«Это прямая задача от руководителя региона Радия Хабирова», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Уфе врачи спасли 19-летнему парню зрение.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.