Обследование показало проникающее ранение: осколок насквозь прошил глазное яблоко и застрял в мягких тканях за ним. КТ-обследование подтвердило это. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, было решено провести экстренную операцию. Хирургам-офтальмологам удалось извлечь осколок, сохранив глаз и возможность видеть.

После операции и курса консервативного лечения пациент выписался с 70% остротой зрения.

Сейчас он находится под амбулаторным наблюдением врачей.

«Это история о профессионализме врачей и точной диагностике. Но также это наглядный пример того, что отсутствие средств защиты может дорого обойтись. В этой истории, к счастью, всё закончилось хорошо. Медикам удалось спасти пациенту зрение», — подчеркнул Айрат Рахматуллин.