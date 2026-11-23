Уфимский кардиохирург Роман Рисберг завоевал Гран-при премии «ПроДокторов-2026». Итоги подвели в Сочи.

«Победа в Гран-при "ПроДокторов" и звание лучшего кардиохирурга России - это невероятные эмоции, огромная честь и одно из самых значимых событий в моей профессиональной жизни. За этой наградой - годы труда, сложные операции, бессонные ночи и, самое главное, доверие моих пациентов. Особые слова благодарности хочу выразить своему учителю и наставнику, академику Владимиру Плечеву, который сыграл огромную роль в моём становлении как врача и хирурга. И, конечно, моей семье, за любовь, терпение и неизменную поддержку. Для меня особенно важно, что эта победа позволяет ещё раз заявить о высоком уровне кардиохирургической службы Республики Башкортостан», - поделился в беседе с журналистом «Башинформа» Роман Рисберг.

Как ранее писал «Башинформ», лучших докторов выбирают по отзывам пациентов, которые они оставляют на специальном портале. Каждое мнение тщательно проверяется, что делает признание особенно ценным.

Роман Рисберг — сердечно-сосудистый хирург и интервенционный кардиолог, занимается малоинвазивными вмешательствами на сердце и сосудах и лечением ишемической болезни сердца. Он совмещает клиническую практику с научной и преподавательской работой. Принимает пациентов в Республиканском кардиоцентре, работает в частном медицинском центре, является профессором кафедры госпитальной сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Автор более 65 научных работ и более 25 патентов на изобретения РФ, соавтор девяти монографий.