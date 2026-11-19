Премьер-министр Башкирии Александр Шельдяев сделал прививку от сезонного гриппа. Глава регионального кабмина на своей странице рассказал, что эта процедура для него стала ежегодной традицией.

«Забота о здоровье начинается с простых, но важных решений. Убеждён, что вакцинация является вопросом ответственности не только за себя, но и за тех, кто рядом. Прежде всего за наших пожилых родителей, детей, коллег и людей с ослабленным здоровьем, для которых сезонный грипп может стать серьёзным испытанием», — отметил премьер-министр.

Шельдяев также призвал всех последовать его примеру и не откладывать вакцинацию.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии зарегистрировали почти 16 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.