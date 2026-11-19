Премьер-министр Башкирии Александр Шельдяев сделал прививку от сезонного гриппа. Глава регионального кабмина на своей странице рассказал, что эта процедура для него стала ежегодной традицией.
«Забота о здоровье начинается с простых, но важных решений. Убеждён, что вакцинация является вопросом ответственности не только за себя, но и за тех, кто рядом. Прежде всего за наших пожилых родителей, детей, коллег и людей с ослабленным здоровьем, для которых сезонный грипп может стать серьёзным испытанием», — отметил премьер-министр.
Шельдяев также призвал всех последовать его примеру и не откладывать вакцинацию.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии зарегистрировали почти 16 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.