Почти 16 тысяч заболевших: Роспотребнадзор Башкирии бьёт тревогу

За последнюю неделю в Башкирии зарегистрировано почти 16 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным регионального Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Как отмечают в ведомстве, сейчас — самое оптимальное время, чтобы сделать прививку и обезопасить себя от болезни.

Вакцинация от гриппа остаётся одним из самых эффективных способов защиты. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями (болезни лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение), а также маленьким детям, пожилым людям и беременным женщинам.

По данным Роспотребнадзора, 973 тысячи жителей республики уже сделали свой выбор в пользу здоровья и безопасности и прошли вакцинацию против гриппа.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что нужно знать о прививке от гриппа.