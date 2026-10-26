Почти 16 тысяч заболевших: Роспотребнадзор Башкирии бьёт тревогу

За последнюю неделю в Башкирии зарегистрировано почти 16 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным регионального Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.
Как отмечают в ведомстве, сейчас — самое оптимальное время, чтобы сделать прививку и обезопасить себя от болезни.
Вакцинация от гриппа остаётся одним из самых эффективных способов защиты. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями (болезни лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение), а также маленьким детям, пожилым людям и беременным женщинам.
По данным Роспотребнадзора, 973 тысячи жителей республики уже сделали свой выбор в пользу здоровья и безопасности и прошли вакцинацию против гриппа.
Ранее «Башинформ» рассказывал, что нужно знать о прививке от гриппа.
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