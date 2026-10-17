Сезонная защита: успевают ли жители Башкирии привиться от гриппа?

Чем прививаться?

Сезонная вакцинация от гриппа в Башкирии стартовала еще в сентябре. Прививочная кампания проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Для создания коллективного иммунитета планируют привить 60% населения. Для этого за счет федерального бюджета поставили 2 401 000 доз препаратов. В том числе 1 771 000 доз для взрослых (из них 10 000 доз четырехвалентной вакцины для иммунизации беременных женщин), 668 000 доз для детей. В этом году защита от гриппа полностью обновлена Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором под прогнозируемые штаммы вирусов. Вакцины будут работать против новых разновидностей: двух типов вируса А («Миссури» и «Дарвин») и одного типа B («Токио»).

В медучреждениях Башкирии применяются отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М»,«Ультрикс Квадри» и «Гриппол Плюс».

Эффективность коллективной иммунизации доказывают цифры. В прошлом году в регионе привились 62% населения, что позволило снизить заболеваемость гриппом на 30% по сравнению с предыдущим периодом, сообщили в минздраве.

Сколько формируется иммунитет?

Защитные антитела вырабатываются в среднем в течение 14–21 дней (2–3 недели) после прививки. Иммунная защита после прививки сохраняется 8–12 месяцев. Чтобы встретить эпидемию во всеоружии, врачи рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября. Но при наличии вакцин в медучреждениях, не поздно привиться и в ноябре.

Кому особенно важно привиться?

• школьникам;

• людям, старше 60 лет;

• тем, у кого снят временный медотвод (рекомендуется в ближайшие 2 недели);

• работающим взрослым;

• беременным.

Куда обращаться?

Для удобства жителей в Башкирии развернули более 290 прививочных кабинетов в 80 медицинских организациях, а также около 80 мобильных бригад, готовых выезжать на предприятия.

Вакцинацию можно сделать в поликлинике по месту регистрации или прикрепления. Нужно взять с собой паспорт, СНИЛС, прививочный сертификат (если есть).

Записать на приём к врачу себя и ребёнка с выбором даты и времени можно на Госуслугах, по телефону 122 или у участкового терапевта.

Развенчиваем стереотипы

Главный внештатный эпидемиолог минздрава РБ, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов ответил на вопросы журналиста «Башинформ» о самых распространённых заблуждениях о необходимости вакцинироваться.

1. Миф: «Привитые болеют чаще»



Почвы под этим мнением нет, но есть несколько причин, по которым оно возникает. Первое. Нужно понимать, что вакцинация не защищает от всех вирусов сразу. В сезон циркулирует множество возбудителей: риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагрипп. От большинства из них вакцин не существует. Поэтому привитый человек может заболеть другой респираторной инфекцией. Но это не значит, что вакцина не работает.

Второе. Иммунитет формируется не сразу. Для активации защиты нужно 2–4 недели. Если прививка сделана в разгар сезона, человек мог заразиться ещё до того, как иммунитет успел сформироваться.

Третье. Привитые действительно иногда болеют, но легче. Иммунная система уже «знакома» с возбудителем, поэтому заболевание протекает без тяжёлых осложнений: пневмонии, госпитализации и реанимации. Именно в этом главная цель вакцинации — не стопроцентная защита от заражения, а снижение риска тяжёлого течения и смерти.

Четвёртое. Есть поствакцинальная реакция. Допустимы небольшое повышение температуры, ломота, слабость, покраснение в месте укола. Это нормальный ответ организма, признак того, что иммунитет включился. Такие реакции проходят за 1–2 дня и не являются болезнью.

Таким образом, привитые болеют реже и легче. А если заболевают, то не от вакцины, а от других вирусов или из-за того, что иммунитет ещё не успел сформироваться.



2. Миф: «Вакцина не защищает от актуальных штаммов»

Прогноз эпидсезона составляется заранее. Всемирная организация здравоохранения дважды в год, в феврале и сентябре, публикует рекомендации по составу вакцин на предстоящий сезон. В них указываются конкретные штаммы, которые, предположительно, будут циркулировать. Поэтому состав вакцин обновляются ежегодно. На основе рекомендаций ВОЗ производители выпускают препараты с актуальным составом. В России используются как отечественные, так и зарубежные вакцины, соответствующие этим рекомендациям.

Точность прогноза высокая, но не абсолютная. Вирусы гриппа мутируют, и иногда прогноз оказывается не на 100% точным. Однако даже при частичном несовпадении штаммов вакцинация сохраняет эффективность, Как писали выше, снижает риск тяжёлого течения, госпитализации и летального исхода. Это связано с тем, что иммунная система реагирует не только на конкретный штамм, но и на «родственные» варианты вируса.



Не стоит забывать и про коллективный эффект. Чем больше людей вакцинировано, тем меньше возможностей у вируса распространяться. Это особенно важно для защиты тех, кто не может быть привит: младенцев, людей с медицинскими противопоказаниями, пациентов с иммунодефицитом.

Таким образом, вакцинация от гриппа — это простая, безопасная и эффективная мера защиты, позволяющая снизить риск тяжелых осложнений и сохранить здоровье. Не только себе, но и окружающим.