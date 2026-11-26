Как сообщают «Известия Мордовии», заболевание возникает при реактивации вируса, сохранившегося в организме после перенесенной ветрянки. Толчком могут стать стресс, ослабленный иммунитет или тяжелая болезнь. Вирус мигрирует в периферические нервы, вызывая характерные пузырьковые высыпания и выраженный болевой синдром.

Взрослые заражаются от больных редко, а дети, не болевшие ветряной оспой, после контакта с таким пациентом могут заболеть именно ветрянкой.

Специалисты предупреждают: лечение тем эффективнее, чем раньше оно начато. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

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