Судебные приставы нашли и принудительно госпитализировали жительницу Стерлитамака, которая уклонялась от лечения. Женщина знала о своём диагнозе — открытая форма туберкулёза, но отказывалась лечиться добровольно.

После обращения Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра суд постановил направить её на лечение в противотуберкулёзный стационар.

Приставы установили местонахождение женщины, выехали к ней вместе со специалистами по безопасности и сопроводили пациентку в центр для прохождения курса лечения. Все меры были приняты с соблюдением санитарных норм, сообщили в республиканской службе судебных приставов.