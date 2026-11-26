Отделение паллиативной медицинской помощи для взрослых жителей заработало на базе столичной клинической больницы №21 им. Сахаутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимской епархии.
Помимо ухода за людьми с неизлечимыми заболеваниями здесь также будут оказывать и духовную поддержку пациентам и их близким. Известно, что учреждение по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета окормляет клирик Воскресенского собора города, иерей Дионисий Алексеев.
Ранее эксперты назвали Уфимский хоспис примером партнерства государства и общества.
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