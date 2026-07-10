Уфимский хоспис стал примером партнерства государства и общества – эксперты

Недавно Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Уфимский хоспис, которому в этом году исполнилось три года. Эксперты Общественной палаты республики оценили развитие учреждения, которое за это время стало одним из ключевых центров паллиативной помощи в регионе.
Председатель палаты Энже Ахмадуллина назвала учреждение одним из самых ярких примеров зрелого взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. По ее словам, по инициативе Радия Хабирова удалось объединить усилия благотворителей, общественников, врачей и органов власти вокруг реализации этого проекта.
«Хоспис был построен полностью на благотворительные пожертвования, а сегодня стал полноценной частью региональной системы паллиативной помощи», — подчеркнула она.
Ахмадуллина добавила, что такой формат сотрудничества показывает: самые сложные социальные задачи успешно решаются там, где государство и общество становятся настоящими партнёрами.
Член комиссии Общественной палаты РБ по здравоохранению Артур Гильманов напомнил, что создание центра стало возможным благодаря поручению руководителя региона. За три года он превратился в один из ключевых центров паллиативной помощи республики. Эксперт отметил, что здесь помогают взрослым и детям, работают выездные патронажные службы, готовят медицинские кадры и внедряют современные практики паллиативной медицины.
«Сегодня хоспис является важной частью комплексной работы Башкортостана по развитию паллиативной помощи, которая признана одной из наиболее эффективных в стране», — сказал Гильманов.
Как отметила председатель профильной комиссии палаты Диана Фарахова, Уфимский хоспис стал не только медицинским учреждением, но и символом милосердия и общественной солидарности. Она убеждена, что отношение к тем, кто нуждается в особой заботе — один из главных показателей зрелости общества.
Фарахова пояснила, что центр объединяет врачей, волонтеров, благотворителей и неравнодушных жителей, которые помогают людям в самый сложный период жизни.
«Когда общество готово поддерживать тех, кто не может помочь себе сам, это говорит о высокой культуре взаимной ответственности и доверия. Не случайно вокруг Уфимского хосписа сформировалось большое сообщество добровольцев и благотворителей, оказывающих постоянную помощь пациентам и их семьям», — заявила эксперт.
В июне в Уфимском хосписе прошло обучение для российских соцработников, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.