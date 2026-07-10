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08:41 (UTC+5), 10 Июля 2026

Уфимский хоспис стал примером партнерства государства и общества – эксперты

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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Недавно Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Уфимский хоспис, которому в этом году исполнилось три года. Эксперты Общественной палаты республики оценили развитие учреждения, которое за это время стало одним из ключевых центров паллиативной помощи в регионе.

Председатель палаты Энже Ахмадуллина назвала учреждение одним из самых ярких примеров зрелого взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. По ее словам, по инициативе Радия Хабирова удалось объединить усилия благотворителей, общественников, врачей и органов власти вокруг реализации этого проекта.

«Хоспис был построен полностью на благотворительные пожертвования, а сегодня стал полноценной частью региональной системы паллиативной помощи», — подчеркнула она.

Ахмадуллина добавила, что такой формат сотрудничества показывает: самые сложные социальные задачи успешно решаются там, где государство и общество становятся настоящими партнёрами.

Член комиссии Общественной палаты РБ по здравоохранению Артур Гильманов напомнил, что создание центра стало возможным благодаря поручению руководителя региона. За три года он превратился в один из ключевых центров паллиативной помощи республики. Эксперт отметил, что здесь помогают взрослым и детям, работают выездные патронажные службы, готовят медицинские кадры и внедряют современные практики паллиативной медицины.

«Сегодня хоспис является важной частью комплексной работы Башкортостана по развитию паллиативной помощи, которая признана одной из наиболее эффективных в стране», — сказал Гильманов.

Как отметила председатель профильной комиссии палаты Диана Фарахова, Уфимский хоспис стал не только медицинским учреждением, но и символом милосердия и общественной солидарности. Она убеждена, что отношение к тем, кто нуждается в особой заботе — один из главных показателей зрелости общества.

Фарахова пояснила, что центр объединяет врачей, волонтеров, благотворителей и неравнодушных жителей, которые помогают людям в самый сложный период жизни.

«Когда общество готово поддерживать тех, кто не может помочь себе сам, это говорит о высокой культуре взаимной ответственности и доверия. Не случайно вокруг Уфимского хосписа сформировалось большое сообщество добровольцев и благотворителей, оказывающих постоянную помощь пациентам и их семьям», — заявила эксперт.

В июне в Уфимском хосписе прошло обучение для российских соцработников, сообщал «Башинформ».

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