Радий Хабиров поздравил Уфимский хоспис с днем рождения

За это время в Уфе создали настоящий центр паллиативной помощи, заботы и милосердия, которым по праву гордится вся республика.

Руководитель региона поблагодарил сотрудников, волонтёров и всех, кто помогает организации.

– Три года назад мы создали такое замечательное учреждение. За это время более 2 тысяч взрослых подопечных и 500 детей получили здесь поддержку, – подчеркнул Радий Хабиров. – Коллектив хосписа интересный и яркий. А самое главное – у вас большие добрые сердца. Спасибо руководству, волонтёрам учреждения. Знаю, что эта работа отнимает много времени и сил, но вместе мы делаем очень хорошее дело и сами становимся лучше, чище, добрее. С днём рождения, хоспис!

Глава республики также поблагодарил строителей и меценатов и вручил государственные награды Башкортостана сотрудникам хосписа.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова также поздравила всю команду Уфимского хосписа:

- Я хочу всех вас поздравить с этим праздником, пожелать, чтобы в ваших сердцах никогда не иссякала любовь. Чем больше мы с вами делимся этой любовью, тем её становится больше, тем наши сердца больше наполняются и радостью, и гармонией, и теплом. Каждому из вас огромный низкий поклон за всех, кто продолжает быть рядом с нами, продолжать помогать всей нашей команде, - сказала Каринэ Хабирова.