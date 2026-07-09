Радий Хабиров поздравил Уфимский хоспис с днем рождения

За это время в Уфе создали настоящий центр паллиативной помощи, заботы и милосердия, которым по праву гордится вся республика.
Руководитель региона поблагодарил сотрудников, волонтёров и всех, кто помогает организации.
– Три года назад мы создали такое замечательное учреждение. За это время более 2 тысяч взрослых подопечных и 500 детей получили здесь поддержку, – подчеркнул Радий Хабиров. – Коллектив хосписа интересный и яркий. А самое главное – у вас большие добрые сердца. Спасибо руководству, волонтёрам учреждения. Знаю, что эта работа отнимает много времени и сил, но вместе мы делаем очень хорошее дело и сами становимся лучше, чище, добрее. С днём рождения, хоспис!
Глава республики также поблагодарил строителей и меценатов и вручил государственные награды Башкортостана сотрудникам хосписа.
Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова также поздравила всю команду Уфимского хосписа:
- Я хочу всех вас поздравить с этим праздником, пожелать, чтобы в ваших сердцах никогда не иссякала любовь. Чем больше мы с вами делимся этой любовью, тем её становится больше, тем наши сердца больше наполняются и радостью, и гармонией, и теплом. Каждому из вас огромный низкий поклон за всех, кто продолжает быть рядом с нами, продолжать помогать всей нашей команде, - сказала Каринэ Хабирова.
Радий и Каринэ Хабирова вместе вручили почетный знак республики «Доброволец (волонтер) Башкортостана» пяти волонтерам и специальный знак Уфимского хосписа родителям Ганеевой Гульнары - Шамсутдиновым Ринату Шарифовичу и Раисе Гафуровне.
Глава республики осмотрел взрослое и детское отделения хосписа. Главный врач Оксана Кузовкина рассказала, что к ним благотворители привозят необходимые вещи, для пациентов здесь созданы домашние условия. Большой популярностью среди взрослых и детских подопечных пользуется бассейн, комнаты релакса и игровые зоны. Пациенты хосписа имеют постоянную возможность выезда во внутренний дворик. По словам главврача, хоспис работает в круглосуточном режиме, ведь в любой момент к пациентам могут приехать их родные и близкие. Двери Уфимского хосписа также постоянно открыты для неравнодушных людей, которые хотят оказать свою помощь, здесь будут рады любому проявлению милосердия.
После завершения торжественного мероприятия был организован праздничный ужин для пациентов, сотрудников, волонтеров и благотворителей. Родные подопечных хосписа поблагодарили Радия Хабирова за возможность, которую паллиативный центр дает их близким, - провести дни и месяцы жизни в комфортабельных, наполненных любовью и заботой условиях.
«Наши дети, когда мы привозим их сюда, не хотят уезжать, многие из них нашли себе старших подруг в лице сотрудников и волонтеров. Для нас это тоже возможность немного отдохнуть, набраться новых сил для лечения наших детишек. Вам и всем, кто строил и кто сегодня работает в Уфимском хосписе, огромная благодарность и человеческое душевное спасибо», - сказала бабушка одной из подопечных.
Справка. Уфимский хоспис рассчитан на 40 взрослых и 20 детей. Первый подопечный принят хосписом 5 июля 2023 года. С начала работы в хосписе получили помощь 1561 взрослый и 256 детей. В настоящее время в стационаре хосписа находятся 21 ребенок с 18 сопровождающими и 38 взрослых подопечных (ежедневно количество подопечных динамично меняется в виду круглосуточного режима работы стационара).
Под патронажем выездных служб находятся свыше 2 000 человек взрослого населения Уфы и Уфимского района. Детские выездные службы охватывают Уфу и 11 районов РБ, под патронажем 142 ребенка. За 2025 г. сделано 2 687 выездов взрослой бригады и 983 детской.
Волонтерский штаб – свыше 150 человек. Под опекой благотворительного фонда «Уфимский хоспис» находится более 500 семей со всей республики. Хоспис не только предоставляет стационарную помощь, но также является центром паллиативной помощи, важным направлением которого является подготовка медицинских кадров и повышение квалификации специалистов в учреждениях по всему региону.
С 1 сентября 2024 года в хосписе организованы клинические базы для кафедр БГМУ, Уфимского медицинского колледжа и Центра повышения квалификации Минздрава РБ.
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