В Уфимском хосписе прошло обучение для российских соцработниц

В Уфимском хосписе 13 июня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками первого модуля курса «Нормализация жизни в психоневрологических и детских домах-интернатах» образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям». Её реализуют в рамках проекта Народного фронта «Регион заботы». Куратор инициативы – учредитель и директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Среди собравшихся были специалисты из разных регионов страны.

Во время обучения рассматривают современные подходы к организации социальной помощи, вопросы сопровождаемого проживания и трудоустройства, социализации людей с ментальными особенностями, а также разрабатывают проекты развития социальных учреждений. Перед общением с участниками курса Радий Хабиров осмотрел территорию хосписа, пообщался с подопечными, а также персоналом учреждения.

Открывая встречу, Нюта Федермессер отметила высокий уровень развития социальной сферы в Башкортостане и объяснила, почему организаторы проводят стартовый модуль программы именно в Уфе:

– В республике сформировалась очень сильная команда единомышленников. Кроме того, Уфимский хоспис – это проект, который хочется показывать коллегам со всей страны как пример эффективной работы и внимательного отношения к людям. Радий Хабиров подчеркнул, что главная задача подобных образовательных программ наряду с развитием инфраструктуры заключается в совершенствовании механизмов работы социальных учреждений.

– Недостаточно просто построить современное здание или оснастить его оборудованием. Очень важно правильно организовать процессы. Именно от этого зависит качество помощи людям, – отметил Радий Хабиров. – Поэтому нам очень интересен опыт, который вы здесь обсуждаете. Необходимо постоянно искать новые решения и совершенствовать работу в социальной сфере.