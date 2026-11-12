В Башкирии напомнили, кому нужно пройти диспансеризацию в 2026 году

В 2026 году бесплатную диспансеризацию могут пройти россияне, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах, а также все граждане старше 40 лет. Остальные могут пройти профилактический осмотр, сообщили в региональном минздраве.

По правилам диспансеризации, с 18 до 39 лет чек-ап нужно проходить раз в три года, а с 40 лет — каждый год. Чтобы попасть на обследование, нужно обратиться в поликлинику к участковому терапевту или в кабинет медицинской профилактики.

Напомним, диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект направлен на то, чтобы сделать медицинскую помощь и профилактику доступнее для каждого.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 1,3 млн жителей.