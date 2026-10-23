В Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 1,3 млн жителей

За 9 месяцев 2026 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» профилактические осмотры в Башкортостане прошли свыше 1,3 млн человек, сообщили в республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Выявлено более 200 тысяч случаев заболеваний, 1,5 тысячи случаев рака, почти половина из них — на ранних стадиях. Чаще всего встречаются болезни сердца, органов пищеварения и дыхания.

Среди факторов риска развития заболеваний у населения определены нерациональное питание, низкая физическая активность, высокий холестерин, избыточная масса тела.

Записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги», приложение «К врачу» или по телефону 122.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за 10 лет диагностика рака на ранних стадиях выросла на 17%.