В Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 1,3 млн жителей

За 9 месяцев 2026 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» профилактические осмотры в Башкортостане прошли свыше 1,3 млн человек, сообщили в республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
Выявлено более 200 тысяч случаев заболеваний, 1,5 тысячи случаев рака, почти половина из них — на ранних стадиях. Чаще всего встречаются болезни сердца, органов пищеварения и дыхания.
Среди факторов риска развития заболеваний у населения определены нерациональное питание, низкая физическая активность, высокий холестерин, избыточная масса тела.
Записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги», приложение «К врачу» или по телефону 122.
Ранее сообщалось, что в Башкирии за 10 лет диагностика рака на ранних стадиях выросла на 17%.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.