В Башкирии за 10 лет диагностика рака на ранних стадиях выросла на 17%

Своевременная диагностика онкологических заболеваний остается главным фактором спасения жизней. Об этом заявил Глава Башкортостана, комментируя развитие системы здравоохранения в регионе.

«Мы направляем сюда много энергии — развиваем скрининговые программы, в том числе с использованием искусственного интеллекта, проводим диспансеризацию, профосмотры, отправляем по республике "поезда здоровья". Задача — как можно раньше выявить болезнь и начать ее лечить», — отметил Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, комплексный подход уже приносит результаты. За последние 10 лет уровень диагностики рака на ранних стадиях в республике увеличился на 17%. Совместно с современными методами лечения это напрямую влияет на продолжительность жизни пациентов.

Ключевую роль в борьбе с онкологией играет Республиканский клинический онкологический диспансер. В медучреждении работают профессионалы, выполняющие уникальные высокотехнологичные операции. Развивается система удаленных консультаций, благодаря чему врачи на местах могут оперативно советоваться со специалистами из Уфы. На базе РКОД действуют Онкоцентр дистанционной лучевой диагностики и Центр управления рисками. Эти структуры позволяют держать на особом контроле каждого жителя республики с онкозаболеванием или подозрением на него.

Отдельное внимание уделяется профилактике и информированию населения. Накануне столица республики присоединилась к международной акции «Розовая лента» в рамках борьбы с раком молочной железы — самым распространенным онкологическим заболеванием в регионе. В розовый цвет подсветили мечеть «Ар-Рахим» и мост через реку Белую в Уфе.

«Наши врачи помогают в самых сложных случаях. Низкий им за это поклон. Но всё же обращаться к ним нужно вовремя, пока не стало слишком поздно. Всем здоровья!», — подчеркнул Радий Хабиров.

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