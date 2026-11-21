Многие до сих пор думают, что вейп — это безопасная альтернатива сигаретам. Но исследования уже доказали обратное. Во время «парения» подростки и взрослые вдыхают не безобидный водяной пар, а аэрозоль, в составе которого никотин, пропиленгликоль, диацитил, поделился врач-пульмонолог Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра Тимофей Дьяков.
«Ваши легкие становятся химической мини-фабрикой, потому как на выходе, все эти вещества превращаются в акролеин. Казалось бы, простое химическое соединение, но именно оно использовалось в годы Первой мировой войны в качестве химического оружия. Попадая в легкие, эти вещества вызывают воспаление в бронхах, способствуют развитию кашля, одышки, обострению бронхиальной астмы», — объяснил медик.
Ранее «Башиинформ» публиковал объяснение психиатра-нарколога о том, какие процессы могли произойти в организме подростка, погибшего после курения вейпа.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.