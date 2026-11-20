Почему скончался подросток в Белебее 9 ноября — установит следствие. Следственное управление по республике уже назначило судебно-медицинскую экспертизу. Как описал происходящее вице-премьер правительства региона Урал Кильсенбаев, несовершеннолетний упал и начал задыхаться. По словам главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Башкирии Татьяны Старостиной, у ребенка мог развиться острый респираторный дистресс-синдром.
«При нем легкие перестают справляться с функцией газообмена, соответственно, человек погибает от дыхательной недостаточности. У несформированных молодых организмов подростков при курении вейпа ткже может возникнуть внезапная остановка сердечной деятельности. Никотин и другие аэрозольные компоненты в составе вейпа оказывают мощные стимулирующие действия на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что у подростков, которые используют вейп, ритм сердца в несколько раз выше, чем у здоровых сверстников», — цитируют UfaNovosti.ru Татьяну Старостину.
Врач отметила, что влияние паров вейпа на организм абсолютно индивидуально: кому-то понадобится пару затяжек и сердце или легкие откажут мгновенно, у других последствия проявятся через год-два-три.
Ранее «Башинформ» публиковал слова Главы Башкирии Радия Хабиров о предложении на полный запрет вейпов в регионе.
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