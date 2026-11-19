В Белебее после употребления вейпа погиб подросток, сообщил в соцсетях первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев.

Ребёнку было всего 16 лет. По словам очевидцев, после курения электронной сигареты ему стало плохо: он упал и начал задыхаться. Врачи боролись за его жизнь, но спасти подростка не удалось.

К сожалению, подобные случаи происходят на фоне растущего распространения вейпов среди подростков. По данным общероссийского исследования, электронными сигаретами пользуется почти каждый шестой подросток в возрасте 13–15 лет. По оценке Всемирной организации здравоохранения за 2025 год, во всём мире вейпами пользуются не менее 15 миллионов детей этого возраста.