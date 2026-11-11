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20:12 (UTC+5), 11 Ноября 2026

«Нужно подумать»: Глава Башкирии высказался о запрете вейпов

На Прямой линии Радий Хабиров ответил на вопрос о необходимости полного запрета продажи вейпов и электронных сигарет для защиты детей от зависимости.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
«Мы пока не определились с окончательным решением по этому вопросу. И я должен сказать честно — запрет как мера государственного влияния часто оказывается неэффективным», — отметил Глава региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что его многолетний опыт работы показывает: одномерные решения редко работают там, где речь идёт о сложившихся рынках или привычках общества.

«Запретить — это самый простой путь, но он почти никогда не решает проблему полностью. Если мы сейчас просто запретим продажу вейпов, то тут же появится подпольный рынок. Вспомните времена "сухого закона": алкоголь продавали таксисты, из-под полы, а качество было неизвестно каким», – пояснил он.

Глава республики признал, что электронные сигареты вредны для всех, особенно для подростков.

«Я искренне считаю, что вейпы вредны и для взрослых, и тем более для детей. Но если мы введём полный запрет, то вместо относительно контролируемого рынка получим нелегальный, где дети могут купить что угодно, даже опасное для жизни», – сказал Глава РБ.

По его мнению, проблема требует комплексного подхода, а не только законодательных ограничений.

«Нужно понять, почему дети вообще тянутся к этим штукам? Где их родители? Почему школа смотрит на это сквозь пальцы? Вместо того чтобы сразу всё запрещать, давайте работать с родителями, школами, правоохранительными органами», – заявил Радий Хабиров.

Он предложил ужесточить контроль за продажей вейпов несовершеннолетним и повысить ответственность продавцов.

«Как с алкоголем: государство чётко сказало — продашь ребёнку — получишь по голове. Продавцы стали трижды думать. Здесь можно поступить так же. Давайте усилим проверки, будем штрафовать тех, кто нарушает закон, – предложил он. – Нужно подумать. Дайте нам время разобраться, изучить мировой опыт, обсудить с экспертами. Мы обязательно выйдем с конкретными предложениями».
Текстовая онлайн-трансляция Прямой линии с Радием Хабировым 2026
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