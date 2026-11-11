Текстовая онлайн-трансляция Прямой линии с Радием Хабировым 2026

Информационное агентство «Башинформ» ведет прямую текстовую трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 11 ноября. Начало в 19.00. Глава республики в этот раз поручил всем ведомствам и руководителям муниципалитетов сделать акцент на пользе, то есть помочь людям решить проблемы и ответить на их вопросы.
«Всю управленческую команду республики прошу включиться в работу и быть на связи. В таком формате мы встречаемся уже в шестой раз, и как показывает практика, многие проблемы, с которыми обращаются жители, можно расшить в короткие сроки», — обратился к управленческой команде Радий Хабиров.
Трансляция будет доступна на нескольких телеканалах: UTV, БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям». Также прямой эфир можно будет услышать на радиостанции «Юлдаш» и увидеть в социальных сетях Радия Хабирова.
Рустам Зарафутдинов и Елена Прочаковская поприветствовали Главу Башкирии и зрителей. Ведущие назвали вопросы граждан интересными, иногда сложными, некоторые уже в работе. У жителей региона были возможности задать вопросы с помощью чат-бота, записать видеовопросы в выездных студиях и позвонить в Ситуационный центр по номеру телефона: 218-19-19.
Из соцсетей первый вопрос от Евгения из Уфимского района: «Правда ли, что у вас в ушах есть наушник, куда вам подсказывают информацию?»
Радий Хабиров признался, что очень серьезно относится к Прямой линии и постарается довести до жителей промежуточные итоги 2026 года. Руководитель региона отметил, что готовился к общению с гражданами, он смотрел справочные материалы, знает какие-то цифры, но будет подсматривать.
Вопрос от главного редактора ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова касается беспилотных атак на Башкирию.
Радий Хабиров сказал, что защита республики в руках специального штаба, где существует центр боевого управления. Работа продолжается с момента начала атак на нашу республику и идет она на перспективу. Каждое предприятие имеет свою стратегию, активную и пассивную. За два года республика сделала серьезный рывок: тогда был забор и травматическое (или гладкоствольное) оружие охраны. Сегодня имеется полное вооружение предприятий. Стоят и зенитные установки, комплексы. Все это работает, когда есть хорошее вооружение, управление.
«Сегодня были сбиты семь беспилотников над Башкирией. Остальные отправились в другие регионы», — сказал Глава Башкирии, отметив, что работа будет продолжена, и упомянул популярную фразу «Хочешь мира, готовься к войне».
По словам Радия Хабирова, средства на пассивную безопасность превышают 30 млрд рублей. Это долгосрочные инвестиции в безопасность. Важным элементом является формирование БАРСа, где работают 1500 жителей республики. Они проходят постоянную боевую учебу. Работа находится в стадии развития.
«Когда-то придут к миру, но мы должны быть готовы… Во время беспилотной опасности не только не летают самолеты, но и приостанавливается отгрузка топлива, проходит эвакуация людей. Мы должны понимать, разделять и биться», — отметил руководитель региона.
Радий Хабиров признался, что идут атаки на ресурсоснабжающие организации и республика готовится.
Зачем во время беспилотной опасности отключать мобильный интернет, если БПЛА все равно долетают?
Радий Хабиров отметил, что до конца не сможет объяснить гражданам этот момент. Это все равно мешает! Враг применяет разные виды беспилотников, тактику, использует обходы. «Белые списки» существуют, но надо принять ограничения как должное.
«Мы все переживаем и это не абстрактное… Мы четко фиксируем, куда и что летит. Мы будем видеть полеты по Уфе и готовы отвечать этим атакам!» — подчеркнул Глава.
Включение из ЦУРа и вопрос об обслуживании нового парка имени Ленина в Уфе.
По словам Радия Хабирова, документы еще не закрыты, но люди уже смотрят, убирают его. Также там запланирован монтаж больших часов. Глава Башкирии отметил, что все под контролем.
Глава Башкирии попросил обратить внимание на тему дорог. Слово передали Светлане Валиевой, которая упомянула о бывшем мэре Уфы Сергее Грекове и проекте «Уфимское ожерелье».
17 ноября назначат нового главу администрации Уфы. Радий Хабиров попросил Рустама Шарипова, который прошел управление двумя муниципалитетами, прийти в столицу Башкирии.
«Новой команде Уфы предстоит пройти большой путь. В 2028 году нас ждет ШОС…», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики признался, что у него «прям любимого» парка в Уфе нет. Он отметил, что хорошие общественные пространства есть во всех районах. Есть программа по приведению в порядок центральных площадей в Татышлинском, Аскинском и других районах. В столице еще много работы, есть понимание и работа постоянная… Деньги заложены…
Глава Башкирии ответил на дополнительный вопрос об атаках БПЛА. Он назвал своей задачей — успокоить людей, обеспечить оборону, работать с Минобороны РФ.
«Я считаю, что мы вполне адекватно отвечаем на вызовы», — подчеркнул Радий Хабиров.
Вопрос из Чишминского района о яме, из-за которой местный житель собирается переехать.
«Найдите деньги в муниципалитете, заделайте… У нас большая программа ямочного ремонта», – отметил Глава.
Также поступил вопрос от жителей деревни Габдюково, которую ежегодно весной топит. Радий Хабиров ответил, что ситуацию нужно поставить на контроль и принять правильное решение, скорее всего, дорогу забетонировать.
Включение из западного города Башкирии — Октябрьского. Там прошло большое совещание промышленных предприятий под руководством премьер-министра правительства РБ Александра Шельдяева. У промышленников есть запрос о роботизации и вопрос связан с мерами поддержки.
Работа Фонда развития промышленности будет продолжена. Радий Хабиров отметил, что фонд в республике — один из лучших в стране. Глава региона ждет предложения об инвестициях, модернизации предприятий.
Также Радий Хабиров попросил город Туймазы и его руководителей сделать его чистым.
Также прозвучал вопрос о наставниках на предприятиях и о мерах привлечения молодых специалистов.
Работа с выпускниками ссузов носит двусторонний характер. Глава Башкирии попросил выпускников быть «более капризными». Там, где предприятия проявляют активную позицию, охотятся за ребятами во время их учебы, тогда парни и девушки «прикипают» к предприятию, сказал Радий Хабиров. Руководитель региона привел в пример несколько предприятий региона.
«Мы включили в „Профессионалитет“ десятки ссузов, больше только в Москве и Московской области. У нас будет совет, где мы покажем лучшие практики», — сказал Радий Хабиров.
Радий Хабиров остановился на вопросе о ремонте дороги в Нагаево. Ответ был коротким — поручение и.о. мэра Уфы Рустаму Шарипову о приведении покрытия в надлежащее состояние и доложить о выполнении.
Вопрос от журналиста телеканала БСТ о дорожных проектах.
Обход Стерлитамака — 16 ноября будет открыт, заявил Радий Хабиров. По словам Главы, проект пока невозможно довести до Зиргана из-за потока машин. В центре внимания — федеральные трассы. Дорогу в сторону Октябрьского еще не завершили, но она не выполнена пока из-за того, что она «сдвинута вправо». То же самое — дорога до Челябинской области.
«Дороги стоят в планах, деньги выделены. Они будут сделаны после 2030 года», — подчеркнул Радий Хабиров.
В республике есть большой проект Уфа – Дюртюли. Поручение есть довести ее до четырех полос. У нас будет возможность из Уфы до Дюртюлей доехать и развернуться на М-12, сказал Радий Хабиров. Этот проект в планах и будет реализовываться.
Параллель дороги Уфа – Инзер через Ишимбайский район — в этом году 8 км сделали. Эта дорога строится несколько лет, но работа идет. Принцип Радия Хабирова: «Лучше делать и настойчиво, чем копить деньги».
Состояние федеральных автодорог республика держит на высоком уровне. Есть вопросы, связанные с содержанием. Радий Хабиров отметил, что больше всего жалоб поступает по межмуниципальным дорогам и на этом он намерен сделать акцент. По Уфе руководитель региона сказал, что нужно направить силы на содержание дорог во дворах.
Глава Башкирии вспомнил, что в республике ежегодно выделяется 4 млрд рублей на «фонящие» дороги, и он признал, что люди имеют право думать, что их бросили, но работа ведется без перерыва.
Вопрос об отсутствии отопления на автовокзале в Ишимбае.
Министру транспорта РБ Любови Минаковой дано поручение проверить информацию, привести все в порядок и доложить. Радий Хабиров отметил, что зимой в здании автовокзала, которое он помнит с детства, должно быть тепло.
Вопрос о запрете продажи вейпов.
Радий Хабиров отметил, что он не определился с ответом на этот вопрос. Опыт подсказывает ему, что запрет не самая эффективная мера. Глава Башкирии признался, что эта мера не работает. Он привел в пример рынок алкоголя, который после запрета рождает подпольный рынок.
«Мы тем самым откроем нелегальный рынок. Здесь нет одномерного решения. Я попросил Андрея Геннадьевича Назарова подумать… Я уверен, что это вредно. Но надо понимать, что есть волна лжи, но правда посередине», – сказал руководитель республики.
Радий Хабиров считает, что в этом вопросе надо работать с родителями, школой, полицией, бизнесом. Глава Башкирии пообещал принять решение, но дать его команде время все обдумать.
Затронута тема здравоохранения молодыми специалистами из Исянгуловской районной больницы.
По словам Радия Хабирова, ремонт больницы практически завершен. На следующий год запланирован ремонт исянгуловской поликлиники. Министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину дано поручение поискать средства на фасад здания. Радий Фаритович поблагодарил специалистов за работу.
Вопрос от политолога Арсена Шаяхметова. Он упомянул о переговорах Россия-Украина-США в Абу-Даби и ожиданиях Радия Хабирова от их результатов.
Глава республики отметил, что вся Россия переживает о переговорах и переговоры — это хорошо! Радий Хабиров признался, что ему бы не хотелось, чтобы недоделанную работу доделывали его дети и внуки.
«Если оставить кровоточащую рану, то она будет гнить и пузыриться… Мы не говорим о капитуляции, мы говорим о соблюдении договоренностей», — сказал Хабиров. Глава республики отметил, что у Минобороны РФ есть одно настроение: идти до конца и отстаивать свою позицию. Переговоры ради переговоров не нужны.
Руководитель региона отметил, что эта ситуация отражается на Башкирии — внешнеэкономический оборот снизился на 12%. Это плохо, так как сказывается на предприятиях.
Вопрос о ремонте дороги Гафурово – Туймазы. Глава Башкирии попросил команду уточнить состояние дороги, ее протяженность, использование, также руководителя минтранса республики доложить и принять верное взвешенное решение.
Вопрос от главного редактора телеканала РБК-Уфа Равиля Ватолина: как в непростой экономической ситуации сохранить темпы строительства соцобъектов?
Почти пять лет СВО, по словам Радия Хабирова, республика проходит без потрясений. В близкой перспективе глава региона не видит «черных лебедей». Состояние экономики, по всем показателям, все работает.
Из проблем Радий Хабиров обозначил: не упустить «черного лебедя», люди ждут решения социальных проблем и некоторые планы отодвинуты вправо и это вызывает определенные недовольства.
«Мы отвечаем, что мы все равно строим. В этом году мы откроем три большие школы», — анонсировал Радий Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что Башкирия проходит этот путь достойно и деятельно.
Вопрос о предстоящем ШОС и выделении федеральных средств на объекты. Радий Хабиров приоткрыл завесу тайны и сказал, что наследие ШОС будет, но без подробностей.
Глава Башкирии отметил, что ШОС – это не только встреча и переговоры глав 30 государств. Будет масса мероприятий и Радий Хабиров уверен, что точно понадобится помощь волонтеров, которые владеют несколькими языками.
Уфа, по словам руководителя республики, может стать мировым центром, где принимаются судьбоносные решения. Ожидается большой трафик, но у столицы есть большой опыт проведения международных мероприятий.
Включение из Ситуационного центра. С 27 октября по 11 ноября специалисты приняли более тысячи звонков по теме здравоохранения, о мерах поддержки участников СВО и их семей, по благоустройству и ЖКХ.
Жительница Уфы интересуется сокращением популяции медведей. Радий Хабиров опроверг это мнение. По его словам, этот год прошел под эгидой медведей. У региона есть опасения, что популяция медведей растет. Регион сегодня платит 50 тысяч рублей за убитого медведя.
Также уфимцы спрашивают о возможности введения ночного автобусного рейса из аэропорта в город. Радий Хабиров попросил изучить вопрос и надобность. Поручения даны минтрансу республики и «Башавтотрансу».
Еще попросили увеличить количество мест в электропоезде из Оренбурга до Уфы. Радий Хабиров назвал это хорошей историей.
Вопрос из Абзелиловского района Башкирии, села Михайловка, где ветеранам спорта вручали знаки отличия ГТО и сертификаты. Участники мероприятия попросили во всех муниципалитетах проводить такие торжественные мероприятия.
Радий Хабиров поддержал эту идею, хотя отметил, что это делают не только в Абзелиловском районе республики.
«Среди старшего поколения идет динамика заботы о себе, занятий спортом и это эффективно с экономической точки зрения», – сказал Глава республики.
К ответу подключился министр спорта РБ Руслан Хабибов, сказав, что регион планировал в этом году выдать 3 тысячи таких сертификатов, а выполнили нормативы пять тысяч.
Радия Хабирова ветераны спорта поблагодарили за проект деревни Гадельгареево Бурзянского района в рамках конкурса «Трезвое село» и призы. Руководитель муниципалитета доложил, что все деньги дошли.
Также Главу республики через год поблагодарили за современный спортивный зал и инвестора. Радий Хабиров отметил компанию «Салаватское» за пример работы с людьми и инвестиции в район.
Радий Хабиров попросил статистику вопросов и проблем, которые решены и находятся в работе с прошлого года. Организаторы Прямой линии пообещали предоставить эту информацию по 9,5 тысячи вопросов. По словам Рустама Зарафутдинова, с прошлого года 78% вопросов отработаны, остальные – в работе, где есть уже высокая степень готовности.
Вопрос от главного редактора «Бизнес. ФМ» Дмитрия Жбанова про бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева и вопрос о топливном кризисе и ценообразовании.
По топливному кризису Радий Хабиров обозначил, что противник жестко атакует предприятия. Все зависит от эффективного ответа. Крупнейший топливный центр Уфы работает не только на Башкирию, но и на другие регионы. Глава республики отметил, что регион ни на грамм не снизил производство топлива, но он не может отвечать за то, что происходит в других субъектах страны.
«Когда был топливный кризис, нарушались организационные вопросы… Мы научились работать в кризисные моменты», — подчеркнул Радий Хабиров.
Что касается экс-мэра Уфы… Глава Башкирии вспомнил Ульфата Мансуровича Мустафина, который отработал неполных два года и его вспоминают до сих пор.
«А есть люди, которые как пыль… сегодня есть, а завтра — нет», — коротко ответил Радий Хабиров.
Прямое включение из зоны СВО — участник полка «Башкортостан». На прямой связи были дед с фронта и сын с внуком Кучины — в студии из ЦУРа.
«Я понимаю, как вам тяжело, моя душа, моя сущность с вами! Я вас очень люблю и ценю!» — признался Радий Хабиров.
Глава Башкирии обозначил, что республика во всем поможет, вернуться домой, в нормальную жизнь и т. п.
Замполит полка «Башкортостан» Александр Мельченко от лица бойцов предложил создать банк компетенций, который после СВО можно будет использовать в мирных целях, передать знания подрастающему поколению.
Радий Хабиров сказал предупредить его о возвращении военнослужащих и их занятости в мирной жизни. Завесу тайны пока Глава республики не приоткрыл.
Медицинская сестра с позывным «Колибри» поинтересовалась у Радия Хабирова о продолжении мер поддержки детей участников СВО после окончания военных действий по поступлению в вузы.
Глава республики обозначил, что государство с уважением будет относиться к опыту участников СВО и не оставит их без поддержки.
Также бойцы попросили поставлять больше дронов под названием «Уфимец» для полка «Башкортостан». Глава республики попросил внести предложения об увеличении производства беспилотников и посещении производства непосредственных участников СВО, чтобы модернизировать его и сделать полезным.
Главу региона попросили походатайствовать перед президентом России, чтобы за подразделениями полка «Башкортостан» были закреплены конкретные имена. Радий Хабиров просьбу принял и выразил уверенность, что Минобороны РФ поддержит его и команду.
Вопрос из соцсетей о «мраке» в уфимском парке «Кашкадан». Радий Хабиров поручил разобраться, так как деньги на реконструкцию выделены немалые. Ответ должен быть через неделю у Главы на столе.
Вопрос от ГТРК «Башкортостан» о гениях математики и строительстве математического лицея в Уфе.
Радий Хабиров отметил, что проект поддержал Владимир Владимирович Путин. Финансирование есть в полной мере. Было удорожание, но школу республика сдаст. Ее введут в эксплуатацию в конце 2027 года. Талантливые дети пойдут в лицей после 1 января. Также глава региона будет лично назначать директора, чтобы повысить статус школы. Но более сложная задача для команды Хабирова — собрать коллектив. Сомнений в сдаче объекта нет!
Глава республики сказал, что отбор ведет «Сириус» и «засунуть» ребенка в математический лицей через Хабирова, Мавлетбердина не получится.
Радий Хабиров на Прямой линии озвучил новость о батальоне имени Шаймуратова, а точнее, о командире «Нугуше». Ему присвоено звание «Герой Донецкой Народной Республики».
Главе Благоварского района поручено разобраться с дорогой в деревне Ахуново. Местные жители уверяют, что по дороге невозможно проехать. Радий Хабиров вновь обратился к министру транспорта РБ Любови Минаковой, которой необходимо разобраться со всеми обращениями по дорогам.
Радий Хабиров попросил послушать вопрос о некачественном обслуживании дома по Вологодской улице. После этого видео министру ЖКХ и и.о. мэра Уфы поручено разобраться и доложить о результатах в понедельник.
Также выслушано обращение жителей дома по Бакалинской улице в Уфе, которые хотят сменить управляющую компанию, но не могут из-за конфликта двух компаний. Глава снова поручил разобраться и доложить и. о. мэра города Рустама Шарипова.
Жители Белебея попросили Радия Хабирова разобраться с водоснабжением. Глава города обозначил, что в курсе проблемы. Договор есть, но возникли судебные разбирательства. Поручение руководителя республики оформлено.
Александру Шельдяеву поручено рассмотреть идею Радия Хабирова о введении админтехнадзора и выполнении мечты о непропускающих воду крышах. Разговор коснулся министра ЖКХ.
Светлана Валиева вновь дорвалась до микрофона и спросила про судебную систему. Радий Хабиров ответил, что не похож на человека, который что-то не доводит до конца. Также журналист уточнила, почему Константин Шагимуратов отказался от мандата депутата Госдумы после выборов-2026.
Радий Хабиров признался, что Шагимуратов очень порядочный человек и мало кто смог бы так поступить. Это все.
Глава региона признался, что приходится часто объясняться с людьми и командой и он не хочет, чтобы он запомнился руководителем, который только говорит.
Радий Хабиров попросил разобраться с ситуацией в деревне Утяганово, а точнее, с дорогами. Пресс-секретарь Главы республики сказала, что тоже проследит за вопросом из родной деревни.
Включение из муниципальной студии Кумертау. Горожане просят достроить стадион «Шахтер». Радий Хабиров признался, что это затянувшийся проект. По словам Главы, в 2027 году строители продолжат работу.
На связи Янаул ТВ и снова вопрос о ремонте дорог. Глава муниципалитета отчитался, а Радий Хабиров отметил, что финансирование будет.
Включение из Ишимбая и вопрос от представителей шашечного спорта о ремонте здания школы. Радий Хабиров пообещал сделать ремонт. Также Глава республики отметил, что спортивный дворец тоже будет отремонтирован.
Вместе с компанией «Башнефть» в следующем году планируется возведение стелы «Город трудовой доблести». Пример руководитель республики попросил взять с Уфы, где появился целый музей под открытым небом.
Учалы ТВ и вопрос от бойца СВО, финалиста кадрового проекта «Герои Башкортостана», о ремонте водовода и планах по проектам переобучения военнослужащих.
Радий Хабиров попросил объясниться с учалинцами, что больницу достроят, деньги на водовод выделены.
Глава республики также обозначил, что сейчас приоритет «Все для Победы!». Как все бойцы вернутся, власть будет адаптировать их к мирной жизни и один из главных вопросов — трудоустройство.
«Это не ноша. Мы вас рассматриваем как новую энергию! Вы элита!» — признался Хабиров.
Радий Хабиров ответил на вопрос из соцсетей о строительстве Центра бокса и академии большого тенниса – в 2028 году.
Дюртюлинцы на связи. Они поблагодарили Главу за благоустройство набережной, которая стала визитной карточкой города. Вопрос прозвучал о завершении строительства улицы Шаймуратова. Министр транспорта Любовь Минакова отметила, что завершение объекта запланировано на 2027 год.
По соглашению с «Башнефтью» также планируется завершение ледового дворца — ноябрь 2027 года. Учитывая финансовую ситуацию, сроки могут сдвинуться на 2028 год.
Пользователи соцсетей обозначили отсутствие реабилитационного центра для детей с ОВЗ в Благоварском районе. Радий Хабиров поручил связаться с автором сообщения и направить ее в уфимский «Салют».
Телеканал «Вся Уфа» от лица уфимцев поинтересовался у Главы Башкирии о реконструкции улицы Октябрьской революции.
Радий Хабиров сделал публичную оферту. Руководитель региона обозначил, что там расширятся тротуары. По плану, к 2028 году реконструкцию улицы довести до набережной реки Белой и она получится полупешеходной с велосипедной дорожкой. Порядка 66 домов там находятся со статусом объекта культурного наследия и они все, по словам Хабирова, «гнилые». Глава обратился к бизнесу, меценатам и другим заинтересованным лицам, чтобы они превратили улицу в уфимский Арбат.
«Это точно будет выгодно! Но, если заходите, к 1 июня 2028 года вы должны сдать этот объект», — обозначил Радий Хабиров и попросил Елену Прочаковскую озвучить телефон для связи. 8-967-169-36-36.
Слухи о платном продолжении Восточного выезда Радий Хабиров опроверг и сказал, что 16 ноября проезд на улице Галле будет открыт. Однако будет ограничение для грузового транспорта.
Затронута тема старого Затонского моста. Его будут делать не меньше четырех лет. Закрывать его будут в 2027 году.
Блок личных вопросов. Старший сын Радия Хабирова просит сестренку, младший – не готов делиться игрушками.
Прощать Глава республики умеет.
Глава попросил разобраться с водителем в школе Алкино-2, которая уже четыре месяца обходится без подвоза детей. Министр просвещения обещал разобраться.
Поднят вопрос о ситуации на рынке зерна. Урожай в Башкирии хороший и в рынке его много. Из-за опасности экспорта через Черное море зерна осталось в республике много и, соответственно, оно дешевеет.
«Все меры поддержки есть. Особых мер для этого нет. Этот тяжелый период необходимо перетерпеть», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии озвучил сообщение об освещении в парке «Кашкадан». Радий Хабиров отметил, что ему обидно за этот объект, так как он был одним из первых в его истории реконструкции. «Уфагорсвет» будет наблюдать за состоянием освещения и принимать меры.
Вопрос от красавиц по поводу возвращения конкурса «Хылыукай».
Радий Хабиров признался, что он фанат женской красоты, но не будет локомотивом конкурсов красоты.
Вопрос по теме молодежной политики и проекта «Из Башкирии с любовью». Девушка обозначила, что регистрацию на посылку открывают только на три часа. Радий Хабиров попросил разобраться и обозначил, что заявки нужно принимать минимум неделю.
Вопрос от издания «Пруфы» был связан со сменой министра здравоохранения, так как в его адрес звучала критика от Главы.
Радий Хабиров четко ответил, что менять руководителя ведомства не планирует, и привел в пример развитие медицины, врачей. Радий Хабиров отменил публичное наказание глав и главврачей больниц за плохое общение с пациентами.
«Мы лучшие по выполнению нацпроекта здравоохранения. Работа организована хорошо! Я бы был плохим руководителем, если бы я его постоянно хвалил. У нас есть еще проблемы… Минздрав я настраиваю на качественную работу врачей», – сказал Глава республики.
Деревня Павловка Куюргазинский район – ФАП в аварийном состоянии, следует из сообщения пользователя соцсетей. Глава региона поручил министру здравоохранения разобраться, так как Радий Хабиров думал, что аварийных ФАПов в регионе нет.
Вопрос из села Аскино о капитальном ремонте детской школы искусств. Глава республики сначала пригласил ребят из школы на какую-нибудь театральную постановку в Уфу.
По линии Министерства культуры РФ минкульт республики готовит документы на проектно-сметную документацию, которая стоит 37 млн рублей. Радий Хабиров пообещал исправить этот вопрос.
Вопрос от фермера из Баймакского района о разведении зубров в республике и лошади Пржевальского.
Радий Хабиров обозначил, что проект идет под надзором минэкологии. Было желание внедрить в нашу экологию лошадей Пржевальского. Этого не будет.
Вопрос о межвузовском кампусе и проживании там. По словам Радия Хабирова, там смогут проживать 4200 студентов. Республика его строит по программе государственно-частного партнерства и плата за проживание там будет немного выше, чем в обычных общежитиях.
Вопрос о строительстве мечети «Ар-Рахим». По словам Главы, фасадные работы в этом году закончат. Самое сложное – строительство нижней части (стилобата) и землеустроительные работы. В 2027 году будут проектировать основной зал и небольшой зал, где будет работать хазрат. Через год будут заходить в основные залы. Радий Хабиров считает, что главное – процесс не останавливать.
По Воскресенскому храму тоже есть понимание.
Вопрос о кадрах и переменах в структуре власти. Радий Хабиров порассуждал об искусстве управления и импульсе. Один из таких импульсов – кадровые перестановки. Глава признался, что он скучает по Андрею Назарову.
Александра Шельдяева руководитель республики назвал скромным и молчаливым управленцем, который уже показал себя на федеральном уровне с рейтингами по промышленности.
Вопрос от Рамиля Рахимова о памятнике Салавату Юлаеву.
Как уже говорил Глава, вновь отлитый памятник Салавату Юлаеву установят в октябре 2027 года. Также там будет благоустроена территория. «Старый» чугунный памятник, скорее всего, перевезут к музею кочевых цивилизаций, по идее первого вице-премьера Урала Кильсенбаева.
Вопрос от блогера Рустама Набиева о дальнейшей жизни ветеранов СВО, которые получили те или иные травмы.
Глава республики поблагодарил Набиева за внимание к теме. По словам Радия Хабирова, такого, как было с участниками чеченской кампании и Афганской войны — не будет. Государство это показало, политика в этой части уже сформирована.
«Всегда бывают недостатки. По трудоустройству ветеранов СВО будет серьезный вызов, по реабилитации — надо всем объединяться», — подчеркнул Радий Хабиров и предложил Набиеву стать его советником.
Вопрос о чиновниках, которые ушли на СВО. Радий Хабиров вновь вспомнил о прощении.
«Человек, который совершил уголовное преступление, не перестает быть человеком... Решение уйти на СВО – мужественный поступок», — сказал Глава республики.
Вопрос о том, что Радий Хабиров общался с Эрролом Маском. Глава республики не видит в этом ничего плохого и попросил не доводить все до абсурда.
Вопрос от уроженца Караидельского района, который проходит службу в зоне СВО. Парень учился в автотранспортном колледже, он попросил восстановиться на учебу после возвращения с передовой. Министр просвещения республики пообещал решить вопрос.
Глава Башкирии дал очередное поручение по общению с участником СВО и помощи башкирскому батальону. Пресс-секретарь руководителя республики выяснит детали обращения после эфира.
Ситуационный центр на прямой связи. Специалисты принял уже 600 звонков. Одна из звонивших 72 лет из Стерлитамака попросила поделиться секретами семейной жизни, так как находится на грани развода. Радий Хабиров рассказал анекдот про развод 100-летних супругов, которые жалели детей и ждали, пока они умрут.
Включение из ЦУРа – 7298 обращений. Все находятся в работе. Топ-3 тем: дороги, ЖКХ и социальные вопросы.
Глава Башкирии рассказал, что в ходе своих рабочих поездок встречался с волонтерами, которые плетут сети для бойцов СВО. Республика учредит специальный знак волонтера СВО. По словам Радия Хабирова, тем самым отметят тех, кто как-либо помогает ветеранам специальной военной операции. Вручать знак будут после прохождения небольшой процедуры и согласования с ветеранами.
Вопрос от главреда издания Горобзор.ру о сокращении чиновников. Радий Хабиров назвал это нормальным процессом и решением об оптимизации расходов.
С точки зрения справедливости, чиновники в условиях СВО начали работать больше. Госуправление, по мнению Главы, это живой организм. Происходит небольшое хирургическое вмешательство, но не крайняя мера.
Философский вопрос от «Интерфакса»: чей стиль управления импонирует Радию Хабирову. Глава республики четко заявил, что он фанат Владимира Путина или «путинист».
«Я учусь у Владимира Владимировича абсолютной выдержке… Также я являюсь фанатом Сергея Семеновича Собянина и очень мне нравится работа нашего правительства… Дело, порядок исполнения, контроль. Я до сих пор учусь», — признался Глава Башкирии.
Подводя итоги, Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за совместную работу. Он отметил, что экономика работает, президент нас поддерживает, правительство тоже.
«Надо верить в будущее республики и делать все, чтобы наши дети хотели жить здесь!» — сказал Радий Хабиров, попросив команду систематизировать вопросы, решить мельчайшие проблемы в течение двух недель и поставить на исполнение те вопросы, которые поступили по всем линиям связи.
Глава словесно обнял участников и ветеранов СВО, поблагодарил медиасферу.
Под занавес Радий Хабиров пообещал подарить маленькой девочке из Чишминского района Башкирии котенка. Малышка прочитала стихотворение про осень и даже получила выбор от Главы – шотландский вислоухий котик или кошечка?!
Текстовая онлайн-трансляция Прямой линии с Радием Хабировым 2026 завершена. Благодарим за внимание!
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