Текстовая онлайн-трансляция Прямой линии с Радием Хабировым 2026

Вопрос от главного редактора ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова касается беспилотных атак на Башкирию.

Радий Хабиров сказал, что защита республики в руках специального штаба, где существует центр боевого управления. Работа продолжается с момента начала атак на нашу республику и идет она на перспективу. Каждое предприятие имеет свою стратегию, активную и пассивную. За два года республика сделала серьезный рывок: тогда был забор и травматическое (или гладкоствольное) оружие охраны. Сегодня имеется полное вооружение предприятий. Стоят и зенитные установки, комплексы. Все это работает, когда есть хорошее вооружение, управление.

«Сегодня были сбиты семь беспилотников над Башкирией. Остальные отправились в другие регионы», — сказал Глава Башкирии, отметив, что работа будет продолжена, и упомянул популярную фразу «Хочешь мира, готовься к войне».

По словам Радия Хабирова, средства на пассивную безопасность превышают 30 млрд рублей. Это долгосрочные инвестиции в безопасность. Важным элементом является формирование БАРСа, где работают 1500 жителей республики. Они проходят постоянную боевую учебу. Работа находится в стадии развития.

«Когда-то придут к миру, но мы должны быть готовы… Во время беспилотной опасности не только не летают самолеты, но и приостанавливается отгрузка топлива, проходит эвакуация людей. Мы должны понимать, разделять и биться», — отметил руководитель региона.

Радий Хабиров признался, что идут атаки на ресурсоснабжающие организации и республика готовится.