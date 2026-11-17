В правительстве Башкирии обсудили здоровье детей и рост числа подростков с избыточным весом. Как отметил на заседании премьер-министр республики Александр Шельдяев, на сегодняшний день показатель детского ожирения в республике составляет 1,44% — это ниже среднего уровня по России и ПФО. Однако, по его словам, это не повод успокаиваться: дети всё больше времени проводят с гаджетами, меньше двигаются, а правильное питание не всегда становится полезной привычкой.

«Решить эту проблему только силами медиков невозможно. Поэтому утвердили межведомственную программу профилактики ожирения у детей на 2026–2030 годы», — рассказал на своей странице в соцсетях премьер-министр.

К реализации программы подключены минздрав, минпросвещения, минспорт, муниципалитеты и Роспотребнадзор. Особое внимание уделяется здоровому питанию в школах, повышению физической активности и развитию доступной спортивной формы.

«Здоровье детей — это наша общая ответственность. И начинать нужно с себя, показывая личный пример», — подчеркнул Александр Шельдяев.

Ранее Башкирию признали лучшей в России по организации школьного питания.