В правительстве Башкирии обсудили здоровье детей и рост числа подростков с избыточным весом. Как отметил на заседании премьер-министр республики Александр Шельдяев, на сегодняшний день показатель детского ожирения в республике составляет 1,44% — это ниже среднего уровня по России и ПФО. Однако, по его словам, это не повод успокаиваться: дети всё больше времени проводят с гаджетами, меньше двигаются, а правильное питание не всегда становится полезной привычкой.
«Решить эту проблему только силами медиков невозможно. Поэтому утвердили межведомственную программу профилактики ожирения у детей на 2026–2030 годы», — рассказал на своей странице в соцсетях премьер-министр.
К реализации программы подключены минздрав, минпросвещения, минспорт, муниципалитеты и Роспотребнадзор. Особое внимание уделяется здоровому питанию в школах, повышению физической активности и развитию доступной спортивной формы.
«Здоровье детей — это наша общая ответственность. И начинать нужно с себя, показывая личный пример», — подчеркнул Александр Шельдяев.
Ранее Башкирию признали лучшей в России по организации школьного питания.
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