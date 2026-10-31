Башкирию признали лучшей в России по организации школьного питания

Во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2026», который прошёл в Краснодаре, Башкирия стала абсолютным победителем. По итогам комплексной оценки всей системы школьного питания и работы с родительской общественностью республика получила Гран-при. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Завершаем неделю новым поводом для гордости. Во Всероссийском конкурсе „Лучшая школьная столовая — 2026“, который прошёл в Краснодаре, Башкортостан стал абсолютным победителем. По итогам комплексной оценки всей системы школьного питания и нашей работы с родительской общественностью республика получила Гран-при. Мы — лучшие в России!» — написал в соцсетях Радий Хабиров.
Кроме того, у республики есть и другие успехи. В номинации «Лучшая столовая городской школы» страны победила школа № 8 Белорецка. Организатор питания здесь — компания «ОптТорг», входящая в Ассоциацию предприятий социального питания Башкортостана. Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих (организатор — «Фанол») и школа № 3 села Бижбуляк, которая самостоятельно организует питание ребят, стали лауреатами конкурса. В профессиональном конкурсе «Лучший повар школьной столовой» Зилира Байкова, завпроизводством и шеф-повар Уфимской школы-интерната № 28, заняла второе место.
«В следующем году лучшую школьную столовую будут выбирать в нашей республике. Ждём участников со всей страны. Для нас это огромная честь и ответственность. И конечно, признание системной работы, которую мы ведём уже шесть лет», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики поблагодарил директоров школ, технологов, поваров и организаторов питания, министерство торговли и услуг РБ.
«Благодарю всю большую команду, которая заботится о здоровом и качественном рационе наших детей. От души поздравляю!» — сказал Радий Хабиров.
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