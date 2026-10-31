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19:51 (UTC+5), 31 Октября 2026

Башкирию признали лучшей в России по организации школьного питания

Башкирия завоевала Гран-при всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». В следующем году соревнования примет республика.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2026», который прошёл в Краснодаре, Башкирия стала абсолютным победителем. По итогам комплексной оценки всей системы школьного питания и работы с родительской общественностью республика получила Гран-при. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Завершаем неделю новым поводом для гордости. Во Всероссийском конкурсе „Лучшая школьная столовая — 2026“, который прошёл в Краснодаре, Башкортостан стал абсолютным победителем. По итогам комплексной оценки всей системы школьного питания и нашей работы с родительской общественностью республика получила Гран-при. Мы — лучшие в России!» — написал в соцсетях Радий Хабиров.

Кроме того, у республики есть и другие успехи. В номинации «Лучшая столовая городской школы» страны победила школа № 8 Белорецка. Организатор питания здесь — компания «ОптТорг», входящая в Ассоциацию предприятий социального питания Башкортостана. Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих (организатор — «Фанол») и школа № 3 села Бижбуляк, которая самостоятельно организует питание ребят, стали лауреатами конкурса. В профессиональном конкурсе «Лучший повар школьной столовой» Зилира Байкова, завпроизводством и шеф-повар Уфимской школы-интерната № 28, заняла второе место.

«В следующем году лучшую школьную столовую будут выбирать в нашей республике. Ждём участников со всей страны. Для нас это огромная честь и ответственность. И конечно, признание системной работы, которую мы ведём уже шесть лет», — отметил Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил директоров школ, технологов, поваров и организаторов питания, министерство торговли и услуг РБ.

«Благодарю всю большую команду, которая заботится о здоровом и качественном рационе наших детей. От души поздравляю!» — сказал Радий Хабиров.

соцсети Радия Хабирова МАКС
соцсети Радия Хабирова МАКС
соцсети Радия Хабирова МАКС
соцсети Радия Хабирова МАКС
соцсети Радия Хабирова МАКС
соцсети Радия Хабирова МАКС
соцсети Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Радия Хабирова | МАКС
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