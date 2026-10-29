Школьный повар из Башкирии заняла 2 место на всероссийском конкурсе

Повар из Башкирии вошла в число лучших на федеральном этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2026». Об этом сообщает министерство просвещения Республики Башкортостан.
Зилира Байкова, заведующая производством и шеф-повар Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся, успешно прошла конкурсные испытания и заняла второе место в номинации «Лучший повар школьной столовой-2026».
Финал конкурса проходил в Краснодаре с 27 по 30 октября и собрал представителей 53 регионов России. В рамках индивидуальных соревнований «Кулинарный поединок» школьные повара демонстрировали своё профессиональное мастерство.
В ведомстве отмечают, это достижение подтверждает высокий уровень подготовки специалистов школьного питания в республике.
Кто стал победителем республиканского этапа конкурса лучших школьных столовых, писали ранее.
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