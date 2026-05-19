В Башкирии выбрали лучшие школьные столовые

Участникам предстояло пройти три тура: домашнее задание — тематический стол «Школьное питание 3.0», квест-практикум «Безопасный пищеблок» и блиц-турнир «Три вопроса родителей».
По итогам соревнований, в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника» победила Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся, сообщили в региональном минторге.
В номинации «Лучшая столовая городской школы» первого места удостоена школа № 8 Белорецка. Среди сельских школьных столовых лучшей признана школа № 3 села Бижбуляк Бижбулякского района.
Специальным дипломом «За современный, креативный подход в общественном питании» Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана отметила школу № 22 из Октябрьского.
Стоит отметить, что победители финала представят республику на всероссийском этапе конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026».
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