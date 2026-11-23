Нижегородские врачи успешно провели операцию юной пациентке из Казани, которой диагностировали болезнь Диаца. Основные симптомы заболевания — ноющая боль после бега или долгой ходьбы, легкая хромота и небольшой отек. Без лечения недуг может привести к раннему артрозу, сообщает pravda-nn.ru.

Известно, что консервативное лечение не дало результата, поэтому жительницу направили в Нижний Новгород. Операция прошла успешно, девочка постепенно возвращается к привычной жизни.

Ранее в Уфе врачи спасли пациентку от потери слуха.