Суббота, 7 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Медицина
17:36 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Уфе врачи спасли пациентку от потери слуха

В РКБ им. Г. Г. Куватова обратилась 38-летняя женщина с жалобами на снижение слуха и выделения из уха. Это мешало работе, общению с людьми, снижало качество жизни.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Прослушать статью:

Врачи-оториноларингологи выставили диагноз: правосторонний хронический гнойный эпитимпано-антральный средний отит. Данным заболеванием пациентка мучилась с детства. Это тяжёлая форма хронического воспаления среднего уха, при которой поражаются не только мягкие ткани, но и костные структуры. Без лечения процесс может распространиться на мозговые оболочки и привести к внутричерепным осложнениям.

Медики провели санирующую операцию с тимпанопластикой 2 типа — восстановили перепонку и установили протез на правое ухо.

«Это сложное высокоточное вмешательство, требующее от хирурга особого мастерства и точности. Операция стала первой, выполненной с использованием нового хирургического микроскопа общего назначения, поступившего в отоларингологическое отделение. Благодаря ему улучшились комфортные условия работы хирурга и качество проведения операции. Микроскоп обеспечивает увеличение до 40 крат, высокую чёткость и глубину изображения, что напрямую повышает безопасность тонких и высокоточных вмешательств. Также он даёт возможность фото- и видеофиксации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пациентка после операции слышит, жалобы на выделения не предъявляет, прекрасно себя чувствует.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru