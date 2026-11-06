В Уфе врачи спасли пациентку от потери слуха

Врачи-оториноларингологи выставили диагноз: правосторонний хронический гнойный эпитимпано-антральный средний отит. Данным заболеванием пациентка мучилась с детства. Это тяжёлая форма хронического воспаления среднего уха, при которой поражаются не только мягкие ткани, но и костные структуры. Без лечения процесс может распространиться на мозговые оболочки и привести к внутричерепным осложнениям.

Медики провели санирующую операцию с тимпанопластикой 2 типа — восстановили перепонку и установили протез на правое ухо.

«Это сложное высокоточное вмешательство, требующее от хирурга особого мастерства и точности. Операция стала первой, выполненной с использованием нового хирургического микроскопа общего назначения, поступившего в отоларингологическое отделение. Благодаря ему улучшились комфортные условия работы хирурга и качество проведения операции. Микроскоп обеспечивает увеличение до 40 крат, высокую чёткость и глубину изображения, что напрямую повышает безопасность тонких и высокоточных вмешательств. Также он даёт возможность фото- и видеофиксации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пациентка после операции слышит, жалобы на выделения не предъявляет, прекрасно себя чувствует.