По словам министра, только в этом году в центре выхаживали новорождённых с экстремально низким весом. Самый маленький пациент весил всего 495 граммов, но благодаря профессионализму медиков смог выжить и развиваться.

«Самая большая награда для врачей — видеть, как малыши, которые совсем недавно были крошками на ладони, сегодня бегают, смеются и радуют родителей», — отметил Айрат Рахматуллин.

Он поблагодарил всех сотрудников перинатального центра за их сложную работу и призвал родителей никогда не терять надежду: «Мы будем рядом и сделаем всё возможное, а порой и невозможное».

Министр также лично поздравил семью с выпиской очередного «торопыжки» — долгожданного малыша, который теперь будет расти дома под присмотром любящих родителей.