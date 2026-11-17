По словам министра, только в этом году в центре выхаживали новорождённых с экстремально низким весом. Самый маленький пациент весил всего 495 граммов, но благодаря профессионализму медиков смог выжить и развиваться.
«Самая большая награда для врачей — видеть, как малыши, которые совсем недавно были крошками на ладони, сегодня бегают, смеются и радуют родителей», — отметил Айрат Рахматуллин.
Он поблагодарил всех сотрудников перинатального центра за их сложную работу и призвал родителей никогда не терять надежду: «Мы будем рядом и сделаем всё возможное, а порой и невозможное».
Министр также лично поздравил семью с выпиской очередного «торопыжки» — долгожданного малыша, который теперь будет расти дома под присмотром любящих родителей.
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