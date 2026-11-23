Врачи городской клинической больницы № 6 Челябинска спасли 58-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием. По информации 1obl.ru, женщина провела 150 дней в реанимации и три месяца на аппарате искусственной вентиляции легких.
Долгое время медики не могли установить причину тяжелого состояния, пока обследование не выявило болезнь Помпе, связанную с прогрессирующим разрушением мышечной ткани.
Сейчас пациентка уже ходит, набирает вес и соблюдает специальную диету. Каждые две недели она приезжает в стационар на поддерживающую терапию, доктора продолжают следить за ее состоянием.
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