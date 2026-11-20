Два проекта Башкортостана в сфере здравоохранения вошли в число лучших в стране. Как сообщил Глава республики Радий Хабиров, Республиканская детская клиническая больница Башкортостана заняла первое место во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп — 2026», организованном Аналитическим центром при правительстве России, а Республиканский перинатальный центр стал одним из финалистов.
По словам Радия Хабирова, развитие здравоохранения в республике — это не только строительство и реновация объектов, оснащение их новейшим оборудованием, подготовка и поддержка высококлассных специалистов.
«Бесспорно, всё это нужно, важно — и такую работу мы будем продолжать. Но есть ещё один значимый пункт, на который мы обращаем особое внимание, — грамотно выстроенные процессы, которые позволяют успешно управлять медицинскими учреждениями», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что больницы и поликлиники республики системно внедряют принципы бережливого производства, цифровые решения и ИИ-инструменты. Благодаря этому процессы становятся эффективнее, медики освобождаются от рутины и могут уделять больше времени пациентам.
«Результаты этих изменений видят на федеральном уровне — для нас это показатель того, что мы всё делаем правильно», — подчеркнул Радий Хабиров.
Глава республики поблагодарил руководство и коллективы медучреждений: «И, как принято в нашей команде, переворачиваем страницу и идём дальше — впереди ещё много работы на благо жителей республики».
Ранее глава минздрава Башкирии рассказал, как в республике спасают детей, которые помещаются на ладони.
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