Как башкирский «Красноусольск» улучшает демографию в России

Речь, в первую очередь, идет о льготах для многодетных и молодых семей, о выплатах беременным студенткам, расширении программы материнского капитала и так далее. Все это работает, но есть важнейший аспект, без которого государственные преференции не дают результата. Это здоровье будущих мам и пап.
Тема репродуктивного здоровья весьма деликатна, однако уровень современной медицины позволяет сейчас даже самые сложные случаи превращать в семейное счастье. Один из наиболее удачных и эффективных проектов реализуется в санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе Башкортостана, который сегодня работает как научно-практическая площадка. Здесь традиции курортного лечения успешно сочетаются с современными медицинскими подходами.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ — ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Вопросы демографии и поддержки семей остаются стратегической задачей для России.
«Главой государства Владимиром Путиным сформулирована четкая, предметная программа действий, фундамент которой — семейноцентричность как основа для всех свершений нашего общества», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с членами Совета Федерации летом этого года.
Минздраву, минтруду и минфину РФ до 1 июня 2027 года поручено представить предложения по комплексной модернизации мер поддержки семей и повышению рождаемости.
Башкирский санаторий «Красноусольск» органично встраивается в эту программу. Он помогает решать одну из самых чувствительных проблем — восстановление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, в том числе лечение бесплодия.
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Программа «Мужское здоровье» в санатории «Красноусольск» создана специально для пациентов с воспалительными и функциональными заболеваниями мочеполовой системы. По словам генерального директора санатория, доктора медицинских наук Рамиля Бадретдинова, в основе подхода — сочетание современных диагностических и лечебных методик.
«Перед тем, как начать развивать какое-либо направление, мы тщательно изучаем медицинскую статистику. К примеру, выявили, что сейчас идет рост случаев мужского бесплодия, — констатировал „Башинформу“ Рамиль Бадретдинов. — С которым между тем можно достаточно успешно бороться с помощью аппаратного лечения. Мы уже апробировали эту методику в течение долгого времени и можем утверждать, что она дает очень хороший лечебный эффект».
Специалисты используют клинические и биохимические методы, лабораторную диагностику, урофлоуметрию. Дополняют картину различные физиотерапевтические процедуры на современном оборудовании. Результаты говорят сами за себя. По данным клинических наблюдений, которые структурировал и научно обосновал Рамиль Бадретдинов с коллегами, эффективность лечения достигает: 88 процентов при хроническом простатите, 85 процентов при эректильной дисфункции, 86 процентов — при мочекаменной болезни, 84 процента— при аденоме простаты и 91 процент — при недержании мочи.
Доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов особо отмечает, что на рост числа проблем с мужским здоровьем сильно влияют образ жизни и питание.
«Малоподвижный образ жизни, неправильное питание сильно дает о себе знать, — подчеркнул генеральный директор санатория „Красноусольск“. — Поэтому мы стремимся прививать правильную культуру питания у наших пациентов. Мясо, овощи для нужд санатория покупаем только у местных фермеров. Сейчас везде активно используют гормоны роста, и с годами все это копится в организме, и, естественно, сказывается на здоровье. Поэтому предпочитаем покупать местные, экологически чистые и натуральные продукты. Мед, кстати, тоже используем наш, местный, закупленный у пчеловодов Гафурийского района».
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА
Для женщин в «Красноусольске» разработана отдельная программа санаторно-курортной помощи при болезнях и невоспалительных заболеваниях женских половых органов. Здесь также важен комплексный подход, отметила заместитель генерального директора по лечебно-диагностической работе санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ Людмила Бадретдинова.
Наряду с лабораторными методами применяются полостные процедуры с природной сульфидной лечебной грязью и хлоридно-натриевой слаборадоновой минеральной водой из источника № 11. В сочетании с физиотерапией и лечебной физкультурой это дает мощный оздоровительный эффект.
По данным Людмилы Бадретдиновой, эффективность лечения очень высокая и достигает 93 процентов при эрозии матки, 97 процентов — при неспецифических вагинитах, 89 процентов — при послеоперационных спайках в малом тазу, 92 процентов — при хронических заболеваниях матки и придатков, 95 процентов — при климактерических расстройствах, 93 процентов — при атрофических вагинитах, 89 процентов — при хронических циститах и 86 процентов — при недержании мочи.
«К нам на лечение часто приезжают вместе муж и жена. „Красноусольск“ — это место, где пары могут стать настоящей семьей. А семья, как известно, это мама, папа и малыш, — убеждена Людмила Бадретдинова. — Наши специалисты имеют очень большой опыт работы и очень деликатно подходят к вопросам репродуктивного здоровья. И в практике санатория уже есть случаи, когда после посещения молодые пары смогли зачать ребенка и стать родителями. Кстати, мы рекомендуем приезжать супругам в бархатный сезон, когда нет суеты, и даже в природе наступают умиротворение и гармония. Самое время лечиться и наслаждаться жизнью».
НАУКА, ПРИРОДА И СЕРВИС: ЧТО УСИЛИВАЕТ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ
Сегодня санаторий «Красноусольск» переживает новый, качественный этап развития. Здравница активно сотрудничает с Академией наук Республики Башкортостан и профильными научно-исследовательскими институтами. Минеральная вода и грязи проходят регулярный лабораторный анализ, методики лечения совершенствуются, а производство косметической продукции на основе местных грязей соответствует строгим стандартам. И это тоже способствует положительному лечению бесплодия. В 2022 году в санатории «Красноусольск» открылся современный лечебно-диагностический комплекс под руководством Людмилы Бадретдиновой. Он объединяет консультации специалистов, функциональную диагностику и широкий спектр физиотерапевтических процедур. Кроме того, здесь есть также СПА-косметология и уходовые процедуры на базе местных природных компонентов. Это позволяет женщинам почувствовать себя желанными и уверенными, а мужчинам – по-новому взглянуть на своих половинок. И это новое слово в психологической поддержке пары, что также работает на общий терапевтический результат.
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ: УРОЛОГИЯ И ПРОКТОЛОГИЯ
Учитывая важность задачи по решению демографической проблемы в стране, руководство санатория решило выделить вопрос восстановления репродуктивного здоровья в отдельное направление. До конца 2026 года в санатории «Красноусольск» откроется новое отделение урологии и колопроктологии. Как пояснил «Башинформу» Рамиль Бадретдинов, это позволит расширить перечень оказываемой помощи.
Среди новых акцентов — активное применение радоновых ванн, которые, по наблюдению специалистов, способствуют зачатию. Не случайно в своих отзывах бывшие отдыхающие пишут: «Родился долгожданный ребенок».
С открытием нового отделения возможности санатория в лечении мужского и женского бесплодия, в том числе решение проктологических проблем, которые часто сопровождают урологические патологии, увеличатся кратно. Это позволит вывести реабилитацию на уровень ведущих федеральных центров, что, кстати, подтверждается и высоким доверием со стороны государства. Именно башкирский «Красноусольск» выбран в качестве площадки для послеполетной реабилитации российских космонавтов.
Так что санаторно-курортное лечение в «Красноусольске» — это не просто отдых, а осознанная работа над здоровьем. Секрет успеха — в продуманной комбинации методов. Диагностика позволяет выявить проблему на раннем этапе. Природные факторы — лечебная грязь и минеральная вода — усиливают эффект физиотерапии и медикаментов, а лечебная физкультура помогает закрепить результат.
Все это позволяет говорить о «Красноусольске» не просто как о месте отдыха, а как о полноценной научно-практической площадке для решения в том числе деликатных, но крайне важных проблем. Здесь не только лечат, но и формируют новую культуру отношения к собственному здоровью — спокойную, ответственную и бережную. Именно такой подход сегодня особенно востребован: ведь крепкая, здоровая семья начинается с заботы о себе и друг о друге.
Напомним, в 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. О том, что может предложить республика взамен мировых курортов, читайте в этой статье Башинформа.
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