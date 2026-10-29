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09:00 (UTC+5), 29 Октября 2026

Как башкирский «Красноусольск» улучшает демографию в России

В России 2026 год объявлен Годом единства народов, а в многонациональном Башкортостане — еще и Годом большой и дружной семьи. В республике, где бок о бок живут представители десятков национальностей, государство последовательно выстраивает систему поддержки семей.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Речь, в первую очередь, идет о льготах для многодетных и молодых семей, о выплатах беременным студенткам, расширении программы материнского капитала и так далее. Все это работает, но есть важнейший аспект, без которого государственные преференции не дают результата. Это здоровье будущих мам и пап.

Тема репродуктивного здоровья весьма деликатна, однако уровень современной медицины позволяет сейчас даже самые сложные случаи превращать в семейное счастье. Один из наиболее удачных и эффективных проектов реализуется в санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе Башкортостана, который сегодня работает как научно-практическая площадка. Здесь традиции курортного лечения успешно сочетаются с современными медицинскими подходами.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ — ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Вопросы демографии и поддержки семей остаются стратегической задачей для России.

«Главой государства Владимиром Путиным сформулирована четкая, предметная программа действий, фундамент которой — семейноцентричность как основа для всех свершений нашего общества», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с членами Совета Федерации летом этого года.

Минздраву, минтруду и минфину РФ до 1 июня 2027 года поручено представить предложения по комплексной модернизации мер поддержки семей и повышению рождаемости.

Башкирский санаторий «Красноусольск» органично встраивается в эту программу. Он помогает решать одну из самых чувствительных проблем — восстановление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, в том числе лечение бесплодия.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Программа «Мужское здоровье» в санатории «Красноусольск» создана специально для пациентов с воспалительными и функциональными заболеваниями мочеполовой системы. По словам генерального директора санатория, доктора медицинских наук Рамиля Бадретдинова, в основе подхода — сочетание современных диагностических и лечебных методик.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
«Перед тем, как начать развивать какое-либо направление, мы тщательно изучаем медицинскую статистику. К примеру, выявили, что сейчас идет рост случаев мужского бесплодия, — констатировал „Башинформу“ Рамиль Бадретдинов. —  С которым между тем можно достаточно успешно бороться с помощью аппаратного лечения. Мы уже апробировали эту методику в течение долгого времени и можем утверждать, что она дает очень хороший лечебный эффект».

Специалисты используют клинические и биохимические методы, лабораторную диагностику, урофлоуметрию. Дополняют картину различные физиотерапевтические процедуры на современном оборудовании. Результаты говорят сами за себя. По данным клинических наблюдений, которые структурировал и научно обосновал Рамиль Бадретдинов с коллегами, эффективность лечения достигает: 88 процентов при хроническом простатите, 85 процентов при эректильной дисфункции, 86 процентов — при мочекаменной болезни, 84 процента— при аденоме простаты и 91 процент — при недержании мочи.

Доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов особо отмечает, что на рост числа проблем с мужским здоровьем сильно влияют образ жизни и питание.

«Малоподвижный образ жизни, неправильное питание сильно дает о себе знать, — подчеркнул генеральный директор санатория „Красноусольск“. — Поэтому мы стремимся прививать правильную культуру питания у наших пациентов. Мясо, овощи для нужд санатория покупаем только у местных фермеров. Сейчас везде активно используют гормоны роста, и с годами все это копится в организме, и, естественно, сказывается на здоровье. Поэтому предпочитаем покупать местные, экологически чистые и натуральные продукты. Мед, кстати, тоже используем наш, местный, закупленный у пчеловодов Гафурийского района».
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА

Для женщин в «Красноусольске» разработана отдельная программа санаторно-курортной помощи при болезнях и невоспалительных заболеваниях женских половых органов. Здесь также важен комплексный подход, отметила заместитель генерального директора по лечебно-диагностической работе санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ Людмила Бадретдинова.

Наряду с лабораторными методами применяются полостные процедуры с природной сульфидной лечебной грязью и хлоридно-натриевой слаборадоновой минеральной водой из источника № 11. В сочетании с физиотерапией и лечебной физкультурой это дает мощный оздоровительный эффект.

По данным Людмилы Бадретдиновой, эффективность лечения очень высокая и достигает 93 процентов при эрозии матки, 97 процентов — при неспецифических вагинитах, 89 процентов — при послеоперационных спайках в малом тазу, 92 процентов — при хронических заболеваниях матки и придатков, 95 процентов — при климактерических расстройствах, 93 процентов — при атрофических вагинитах, 89 процентов — при хронических циститах и 86 процентов — при недержании мочи.

«К нам на лечение часто приезжают вместе муж и жена. „Красноусольск“ — это место, где пары могут стать настоящей семьей. А семья, как известно, это мама, папа и малыш, — убеждена Людмила Бадретдинова. — Наши специалисты имеют очень большой опыт работы и очень деликатно подходят к вопросам репродуктивного здоровья. И в практике санатория уже есть случаи, когда после посещения молодые пары смогли зачать ребенка и стать родителями. Кстати, мы рекомендуем приезжать супругам в бархатный сезон, когда нет суеты, и даже в природе наступают умиротворение и гармония. Самое время лечиться и наслаждаться жизнью».
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

НАУКА, ПРИРОДА И СЕРВИС: ЧТО УСИЛИВАЕТ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ

Сегодня санаторий «Красноусольск» переживает новый, качественный этап развития. Здравница активно сотрудничает с Академией наук Республики Башкортостан и профильными научно-исследовательскими институтами. Минеральная вода и грязи проходят регулярный лабораторный анализ, методики лечения совершенствуются, а производство косметической продукции на основе местных грязей соответствует строгим стандартам. И это тоже способствует положительному лечению бесплодия. В 2022 году в санатории «Красноусольск» открылся современный лечебно-диагностический комплекс под руководством Людмилы Бадретдиновой. Он объединяет консультации специалистов, функциональную диагностику и широкий спектр физиотерапевтических процедур. Кроме того, здесь есть также СПА-косметология и уходовые процедуры на базе местных природных компонентов. Это позволяет женщинам почувствовать себя желанными и уверенными, а мужчинам – по-новому взглянуть на своих половинок. И это новое слово в психологической поддержке пары, что также работает на общий терапевтический результат.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ: УРОЛОГИЯ И ПРОКТОЛОГИЯ

Учитывая важность задачи по решению демографической проблемы в стране, руководство санатория решило выделить вопрос восстановления репродуктивного здоровья в отдельное направление. До конца 2026 года в санатории «Красноусольск» откроется новое отделение урологии и колопроктологии. Как пояснил «Башинформу» Рамиль Бадретдинов, это позволит расширить перечень оказываемой помощи.

Среди новых акцентов — активное применение радоновых ванн, которые, по наблюдению специалистов, способствуют зачатию. Не случайно в своих отзывах бывшие отдыхающие пишут: «Родился долгожданный ребенок».

С открытием нового отделения возможности санатория в лечении мужского и женского бесплодия, в том числе решение проктологических проблем, которые часто сопровождают урологические патологии, увеличатся кратно. Это позволит вывести реабилитацию на уровень ведущих федеральных центров, что, кстати, подтверждается и высоким доверием со стороны государства. Именно башкирский «Красноусольск» выбран в качестве площадки для послеполетной реабилитации российских космонавтов.

Так что санаторно-курортное лечение в «Красноусольске» — это не просто отдых, а осознанная работа над здоровьем. Секрет успеха — в продуманной комбинации методов. Диагностика позволяет выявить проблему на раннем этапе. Природные факторы — лечебная грязь и минеральная вода — усиливают эффект физиотерапии и медикаментов, а лечебная физкультура помогает закрепить результат.

Все это позволяет говорить о «Красноусольске» не просто как о месте отдыха, а как о полноценной научно-практической площадке для решения в том числе деликатных, но крайне важных проблем. Здесь не только лечат, но и формируют новую культуру отношения к собственному здоровью — спокойную, ответственную и бережную. Именно такой подход сегодня особенно востребован: ведь крепкая, здоровая семья начинается с заботы о себе и друг о друге.

Напомним, в 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. О том, что может предложить республика взамен мировых курортов, читайте в этой статье Башинформа

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