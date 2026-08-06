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09:01 (UTC+5), 06 Августа 2026

Вместо Баден‑Бадена: что может предложить Башкирия взамен мировых курортов

Когда заходит речь о курортах, у многих сразу же всплывают в голове знаменитые фешенебельные места отдыха. Но насколько безопасно отдыхать там россиянам? Есть ли достойная замена в своей стране? Ситуацию выясняла аналитический обозреватель агентства «Башинформ» Галина Бахшиева.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Лето, отпуск, усталость от рабочих будней… В такие моменты многие мечтают сбежать туда, где можно не просто отдохнуть, но и по-настоящему восстановить силы. В голове сразу всплывают названия модных курортов: Карловы Вары, Баден‑Баден, Мацеста, Хоста, Кисловодск… Кажется, только там можно найти идеальные условия для оздоровления: целебные грязи, минеральные воды, продуманные маршруты для прогулок и мягкий климат. Но так ли это на самом деле? Что, если всё это богатство есть гораздо ближе — в Башкирии?

И не просто «что‑то похожее», а полноценный фешенебельный курортный комплекс, который по своим природным и лечебным возможностям ничуть не уступает мировым здравницам, а в чём‑то даже превосходит их.

Речь идет о санатории «Красноусольск» — одном из старейших и самых известных бальнеогрязевых курортов республики. Если представить Башкирию как изящный берёзовый листок на глобусе, именно так ее когда-то сравнил Мустай Карим, то «Красноусольск» — это его особая, целебная жилка, где природа создала сразу четыре мощных оздоровительных фактора: оптимальный климат, собственные лечебные грязи, минеральные источники и терренкур. И каждый из них — настоящий козырь. Расскажем почему.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Климат: без стресса для организма

Один из главных плюсов «Красноусольска» — мягкий, щадящий климат. Здесь нет агрессивного солнца, резких перепадов температур или изнуряющей влажности. Биоклиматический потенциал курорта оценивается экспертами в 2,4 балла из 3 возможных — это значит, что воздействие климата на организм максимально комфортное и тренирующее, а не истощающее.

«Почему это важно? Резкая смена климата при поездках в жаркие страны или влажные субтропики — это серьёзный стресс для организма, — пояснил генеральный директор АО «Санаторий "Красноусольск"», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов. — Период адаптации может занимать несколько дней, а для людей с хроническими заболеваниями такой перепад и вовсе опасен. В „Красноусольске“ же организм не тратит силы на привыкание к новым условиям — он сразу может сосредоточиться на восстановлении».
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Рамиль Бадретдинов, генеральный директор АО «Санаторий "Красноусольск"»
Рамиль Бадретдинов, генеральный директор АО «Санаторий "Красноусольск"»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Лечебные грязи: не просто «намазать», а научно обоснованное лечение

Красноусольские грязи известны с XVI века, но сегодня их использование — не народные методы, а строго выстроенная медицинская технология. Грязи добывают в озере Сирямь‑Туба, доставляют в грязехранилище, где они проходят многоступенчатую обработку, обогащение минеральной водой и даже «созревание». А все потому, что перед применением грязь должна выстояться примерно полгода, а то и больше.

Такой подход гарантирует стабильность состава и максимальную эффективность. Как уточняется в книге «От истоков к вершинам. Золотая здравница России», изданной в честь 100-летия санатория «Красноусольск» (авторы: Р. Р. Бадретдинов, Л. М. Бадретдинова, Д. Р. Мухаметшина), лечебные иловые сульфидные грязи содержат хлоридные и сульфатные соединения натрия, магния, кальция, йода, железа — и оказывают комплексное воздействие: снимают воспаление, уменьшают боль, способствуют восстановлению тканей и укрепляют иммунитет.

Вот почему «Красноусольск» смело можно ставить в один ряд с известными грязевыми курортами вроде Баден‑Бадена: по составу и механизму действия местные, башкирские грязи ничуть не уступают и даже превосходят европейские аналоги. Однако в отличие от многих зарубежных здравниц, весь процесс — от добычи до подачи на процедуры — находится здесь под строгим контролем, включая лабораторный мониторинг качества.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Минеральные источники: своя «Мацеста» и «Ессентуки» в одном месте

В «Красноусольске» насчитывается более десятка источников, и каждый из них имеет свой уникальный состав и показания к применению. Например:

  • Источник № 11 — хлоридно‑натриевая, слаборадоновая вода. Она помогает при заболеваниях ЖКТ, регулирует моторику кишечника, снимает спазмы и оказывает противовоспалительное действие.
  • Источник № 12 — сульфатно‑гидрокарбонатная кальциево‑магниевая вода. Активизирует желчеобразование, улучшает обмен веществ, обладает слабительным и мочегонным эффектом.
«По своим свойствам красноусольские воды сопоставимы с водами Мацесты (сероводородные ванны) и Ессентуков (питьевые минеральные воды). Но в „Красноусольске“ эти ресурсы собраны в одной точке — и доступны в рамках единой лечебной программы, — подчеркнул Рамиль Бадретдинов. — Более того, мы нашли новые минеральные источники и сейчас проводим их исследования совместно с Академией наук РБ. То есть в перспективе, надеюсь, даже ближайшей, здесь может появиться целая „минеральная“ фабрика по оздоровлению людей с самыми различными заболеваниями».
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Терренкур: прогулки как часть терапии

Парковая зона санатория расположена в основном в восточной и юго-восточной частях курорта, на склонах холма. Она представлена искусственными посадками сосняка в окружении смешанного леса, где разбиты многочисленные дорожки.

«Ландшафтно-климатические условия санатория „Красноусольск“ оцениваются как благоприятные для лечебно-оздоровительного и реабилитационного использования, а курортный потенциал достаточен для организации климатотерапии как сопутствующего метода в комплексной курортной терапии», — пояснила заместитель генерального директора по лечебно-диагностической работе, доктор медицинских наук Людмила Бадретдинова.

В сосновом бору, где воздух насыщен фитонцидами и полезными ионами, для проведения процедур климатотерапии проложены четыре маршрута терренкура различной протяжённости — от 400 до 1000 метров.

«Терренкур — это не просто прогулки по живописным местам, а дозированные физические нагрузки, которые подбираются индивидуально и становятся важной частью реабилитации», — отметила Людмила Бадретдинова.

Такие прогулки улучшают работу сердечно‑сосудистой и дыхательной систем, тренируют выносливость, помогают нормализовать давление и просто дарят ощущение гармонии с природой. И в этом плане «Красноусольск» не уступает знаменитым терренкурам Кисловодска — а по сочетанию природных условий и лечебных факторов даже выигрывает.

Прогуливаясь по терренкуру башкирского санатория, можно увидеть алтайских белок, кроликов и фазанов, находящихся в вольерах.

Кстати, о прогулках. Благодаря масштабной модернизации «Красноусольска», начавшейся с приходом Рамиля Бадретдинова, на территории санатория убрали все ступеньки. Вместо них на прогулочных дорожках теперь появились плавные спуски и подъемы. Такая «безбарьерная среда» помогает свободно перемещаться по территории всем отдыхающим, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

санаторий "Красноусольск" предоставлено ИА "Башинформ"
санаторий "Красноусольск" предоставлено ИА "Башинформ"
санаторий "Красноусольск" предоставлено ИА "Башинформ"
санаторий "Красноусольск" предоставлено ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: санаторий "Красноусольск" | предоставлено ИА "Башинформ"
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Наука и практика: новое рождение курорта

Сегодня «Красноусольск» переживает новый этап развития. Санаторий активно сотрудничает с Академией наук Республики Башкортостан и профильными научно‑исследовательскими институтами. Вода и грязи проходят регулярный лабораторный анализ, методики лечения совершенствуются, а производство косметической продукции как для мужчин, так и для женщин на основе местных грязей соответствует самым строгим стандартам.

Важно и то, что курорт не стоит на месте: в 2022 году здесь открылся современный лечебно‑диагностический комплекс, который объединяет консультации специалистов, функциональную диагностику и широкий спектр физиотерапевтических процедур. Возглавляет комплекс Людмила Бадретдинова — специалист с большим научным и практическим опытом.

А это значит, в санатории «Красноусольск» забота о здоровье выходит на новый уровень — здесь разработаны и успешно внедрены специализированные программы, нацеленные на решение чувствительных, но крайне важных проблем. Речь идёт о профильных санаторно‑курортных программах для мужчин и женщин, которые позволяют не просто облегчить симптомы, а добиться ощутимого терапевтического эффекта.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Людмила Бадретдинова, заместитель генерального директора по лечебно-диагностической работе
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Почему это работает?

Секрет успеха — в продуманной комбинации методов. Диагностика позволяет выявить проблему на раннем этапе, а лечебные процедуры — воздействовать на неё комплексно. Природные факторы (лечебная грязь, минеральная вода) усиливают эффект физиотерапии и медикаментов, а лечебная физкультура помогает закрепить результат.

Так что санаторно‑курортное лечение — это не про «отдохнуть и забыть», а про осознанную работу над здоровьем. Программы санатория «Красноусольск» доказывают: даже самые деликатные проблемы можно решать эффективно, если подойти к делу профессионально и системно. Всё это позволяет говорить о «Красноусольске» не просто как о месте отдыха, а как о полноценной научно‑практической площадке, где традиции курортного лечения сочетаются с современными медицинскими подходами.

Вывод: свой курорт мирового уровня

«Красноусольск» — яркое доказательство того, что за качественным оздоровлением не обязательно ехать за границу или на другой конец страны. Здесь, в Башкортостане, есть всё, что ценят на лучших курортах мира: мягкий климат, уникальные грязи, разнообразные минеральные воды и продуманные программы реабилитации.

Курорт, история которого насчитывает столетия, сегодня обретает новое дыхание. И вполне возможно, что в ближайшие годы и даже уже завтра башкирский «Красноусольск» не только займет достойное, заслуженное место на карте лучших курортов мира, но и предложит собственные решения в области восстановительной медицины благодаря уникальному медицинскому центру с самым современным оборудованием. Все предпосылки для этого есть уже сегодня. Национальная курортная ассоциация не случайно выбрала Башкортостан местом проведения ключевого события года для санаторно-курортной отрасли — международного форума «Здравница»-2027. Так что, планируя отпуск, стоит присмотреться к родным местам. Иногда самое ценное и эффективное находится совсем рядом.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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