«Атайсал» в действии: в Башкирии открыли новый водозабор с целебной водой

Масштабный и нужный проект реализован в рамках народной программы «Атайсал», инициатором которой выступил Глава республики Радий Хабиров. Меценатом программы «Атайсал» выступил санаторий «Красноусольск».
«Считаем своим долгом вкладываться в развитие нашей республики. Открытие обновлённого источника — наш общий вклад в здоровье тысяч людей», — заявил генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, весь трудовой путь которого посвящен оздоровлению тысяч людей. За его плечами - успешное руководство такими санаториями республики, как «Янган-Тау», «Карагай» и «Зеленая роща».
Минеральная вода из источника № 12 и раньше была доступна каждому, кто приезжает в Гафурийский район. Однако территория вокруг него была не облагорожена, не обихожена и не вызывала большого желания оставаться здесь подольше. Сейчас все кардинально преобразилось.
На месте, где еще совсем недавно находилась лишь ржавая труба, из которой текла целебная вода, теперь обустроена комфортная зона для посетителей. Территорию выложили брусчаткой, установили ротонду, скамейки, купель с минеральной водой, создали безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, же, озеленили: высадили цветы и декоративные кустарники. Все по стандартам санатория «Красноусольск», где вполне справедливо считают: на здоровье положительно влияет не только минеральная вода, но и окружающая атмосфера. Гармония должна быть во всем.
Общая стоимость работ составила более 4 миллионов рублей. Источник № 12 даёт сульфатную кальциевую, маломинерализованную минеральную питьевую лечебно‑столовую воду «Красноусольская целебная», известную всем своими оздоровительными свойствами. Кстати, это не первый проект, реализованный санаторием в рамках проекта «Атайсал». В прошлом году облагородили пешеходную тропу к источнику. В обновление 1,5 километровой дорожки вложили более 9 миллионов рублей.
В торжественной церемонии открытия обновленного водозабора приняли участие вице‑премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов, директор санатория «Карагай» Артур Бадретдинов, другие представители власти и бизнеса.
Наталья Полянская, курирующая проект со стороны минземимущества, отметила, как за несколько лет программа «Атайсал» превратилась в хорошую, добрую традицию.
«В 2021 году, программа „Атайсал“, когда Радий Хабиров ещё только сказал о том, что нужно, чтобы земляки тянулись к родине, оставляли на ней свой след, воспринималась многими несколько непривычно. Сейчас „Атайсал“ — уже традиция, прекрасная традиция, которая с годами только набирает обороты. Безумно рада, что у меня есть возможность присутствовать на открытии таких мест. Кстати, здесь очень хорошая, полезная вода. Всем здоровья!» — подчеркнула вице‑премьер правительства Башкортостана.
Рамиль Бадретдинов поблагодарил свою команду, коллектив санатория за оперативность и качество проведенных работ. По его словам, от первого колышка до открытия водозабора прошло всего месяц.
«Уверен: посетители Гафурийского района, не только курорта, а вообще все, кто приезжает к нам из разных регионов России, оценят эти хорошие изменения», — сказал генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.
Глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов уже назвал открытие водозабора целебного источника № 12 знаковым событием для района. Он вновь напомнил, что это место всегда было популярным у жителей и гостей, однако долгие годы оставалось неблагоустроенным.
«Вместе с генеральным директором санатория „Красноусольск“ Рамилем Бадретдиновым у нас родилась идея благоустроить эту территорию. И вот буквально за месяц она превратилась в такое красивое место силы, место притяжения. Думаю, что теперь эта, уже благоустроенная территория, будет ещё больше привлекать гостей в наш район и всех радовать», — отметил Венер Вахитов.
В этот же день заместитель премьер-министра правительства — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская провела рабочий осмотр нескольких объектов санатория «Красноусольск». Она была искренне удивлена масштабом проводимых работ в этой здравнице за столь короткое время.
Наталья Полянская осмотрела спальный корпус № 1, который уже принимает гостей после масштабной реконструкции. Кроме того, побывала в спальном корпусе № 6. Здесь, на первом этаже завершается ремонт, возводится пристрой.
Затем Наталья Полянская посетила грязелечебницу, где открыты абсолютно новые пространства — современные залы массажа и магнитотерапии, ознакомилась с ходом строительства летней эстрады с амфитеатром для наших культурно-массовых мероприятий и увидела новый искусственный водоём, который совсем скоро станет центром притяжения для прогулок и отдыха.
Открытие водозабора источника № 12 — ещё одно подтверждение того, что совместные усилия власти, бизнеса и общества позволяют создавать современную инфраструктуру для оздоровления жителей и гостей республики. Санаторий «Красноусольск», входящий в число ведущих здравниц России, продолжает активное развитие, расширяя возможности для отдыха и лечения.
Как ранее заявил в интервью «Башинформу» Рамиль Бадретдинов, «застывать» в своем благополучии нельзя. Потенциал у «Красноусольска» большой, и его необходимо использовать: это нужно людям, экономике региона, стране.
«Именно поэтому сейчас мы вместе с заместителем генерального директора по лечебно-диагностической работе, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РБ, заслуженным работником здравоохранения РФ, академиком МАНЭБ Людмилой Михайловной Бадретдиновой планируем расширить спектр медицинских услуг, учитывая имеющиеся у санатория ресурсы. Для этого развиваем научную базу, плотно сотрудничаем с Академией наук Республики Башкортостан: нашли новые минеральные источники и сейчас проводим их исследования. Начали производить собственную косметику как для мужчин, так и для женщин, фасовать лечебную грязь», — рассказал генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.
Кстати, гендиректор этой башкирской здравницы всегда охотно делится своим богатым опытом с коллегами. И думается, что на предстоящем в мае 2027 года международном форуме «Здравница» в Уфе научные и медицинские разработки «Красноусольска» найдут широкое применение и будут успешно масштабированы в других санаториях Башкортостана и России в целом.
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