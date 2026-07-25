Суббота, 25 Июля 2026
|
Уфа
+30 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
10:02 (UTC+5), 25 Июля 2026

«Атайсал» в действии: в Башкирии открыли новый водозабор с целебной водой

В Гафурийском районе Башкортостана состоялось знаковое событие — открытие нового водозабора целебного источника № 12. Он находится за территорией санатория «Красноусольск», в селе Курорта.

Фото: пресс-служба | санатория «Красноусольск»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Масштабный и нужный проект реализован в рамках народной программы «Атайсал», инициатором которой выступил Глава республики Радий Хабиров. Меценатом программы «Атайсал» выступил санаторий «Красноусольск».

«Считаем своим долгом вкладываться в развитие нашей республики. Открытие обновлённого источника — наш общий вклад в здоровье тысяч людей», — заявил генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, весь трудовой путь которого посвящен оздоровлению тысяч людей. За его плечами - успешное руководство такими санаториями республики, как «Янган-Тау», «Карагай» и «Зеленая роща».

Минеральная вода из источника № 12 и раньше была доступна каждому, кто приезжает в Гафурийский район. Однако территория вокруг него была не облагорожена, не обихожена и не вызывала большого желания оставаться здесь подольше. Сейчас все кардинально преобразилось.

предоставлено санаторием «Красноусольск»предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»

На месте, где еще совсем недавно находилась лишь ржавая труба, из которой текла целебная вода, теперь обустроена комфортная зона для посетителей. Территорию выложили брусчаткой, установили ротонду, скамейки, купель с минеральной водой, создали безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, же, озеленили: высадили цветы и декоративные кустарники. Все по стандартам санатория «Красноусольск», где вполне справедливо считают: на здоровье положительно влияет не только минеральная вода, но и окружающая атмосфера. Гармония должна быть во всем.

предоставлено санаторием «Красноусольск»предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»

Общая стоимость работ составила более 4 миллионов рублей. Источник № 12 даёт сульфатную кальциевую, маломинерализованную минеральную питьевую лечебно‑столовую воду «Красноусольская целебная», известную всем своими оздоровительными свойствами. Кстати, это не первый проект, реализованный санаторием в рамках проекта «Атайсал». В прошлом году облагородили пешеходную тропу к источнику. В обновление 1,5 километровой дорожки вложили более 9 миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия обновленного водозабора приняли участие вице‑премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов, директор санатория «Карагай» Артур Бадретдинов, другие представители власти и бизнеса.

предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»
1 из 3

Наталья Полянская, курирующая проект со стороны минземимущества, отметила, как за несколько лет программа «Атайсал» превратилась в хорошую, добрую традицию.

предоставлено санаторием «Красноусольск»предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»
«В 2021 году, программа „Атайсал“, когда Радий Хабиров ещё только сказал о том, что нужно, чтобы земляки тянулись к родине, оставляли на ней свой след, воспринималась многими  несколько непривычно. Сейчас „Атайсал“ — уже традиция, прекрасная традиция, которая с годами только набирает обороты. Безумно рада, что у меня есть возможность присутствовать на открытии таких мест. Кстати, здесь очень хорошая, полезная вода. Всем здоровья!» — подчеркнула вице‑премьер правительства Башкортостана.

Рамиль Бадретдинов поблагодарил свою команду, коллектив санатория за оперативность и качество проведенных работ. По его словам, от первого колышка до открытия водозабора прошло всего  месяц.

предоставлено санаторием «Красноусольск»предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»

«Уверен: посетители Гафурийского района, не только курорта, а вообще все, кто приезжает к нам из разных регионов России, оценят эти хорошие изменения», — сказал генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.

Глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов уже назвал открытие водозабора целебного источника № 12 знаковым событием для района. Он вновь напомнил, что это место всегда было популярным у жителей и гостей, однако долгие годы оставалось неблагоустроенным.

предоставлено санаторием «Красноусольск»предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»
«Вместе с генеральным директором санатория „Красноусольск“ Рамилем Бадретдиновым у нас родилась идея благоустроить эту территорию. И вот буквально за месяц она превратилась в такое красивое место силы, место притяжения. Думаю, что теперь эта, уже благоустроенная территория, будет ещё больше привлекать гостей в наш район и всех радовать», — отметил Венер Вахитов.

В этот же день заместитель премьер-министра правительства — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская провела рабочий осмотр нескольких объектов санатория «Красноусольск». Она была искренне удивлена масштабом проводимых работ в этой здравнице за столь короткое время.

Наталья Полянская осмотрела спальный корпус № 1, который уже принимает гостей после масштабной реконструкции. Кроме того, побывала в спальном корпусе № 6. Здесь, на первом этаже завершается ремонт, возводится пристрой.

предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»
1 из 7

Затем Наталья Полянская посетила грязелечебницу, где открыты абсолютно новые пространства — современные залы массажа и магнитотерапии, ознакомилась с ходом строительства летней эстрады с амфитеатром для наших культурно-массовых мероприятий и увидела новый искусственный водоём, который совсем скоро станет центром притяжения для прогулок и отдыха.

предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
предоставлено санаторием «Красноусольск»
Фото: предоставлено | санаторием «Красноусольск»
1 из 4

Открытие водозабора источника № 12 — ещё одно подтверждение того, что совместные усилия власти, бизнеса и общества позволяют создавать современную инфраструктуру для оздоровления жителей и гостей республики. Санаторий «Красноусольск», входящий в число ведущих здравниц России, продолжает активное развитие, расширяя возможности для отдыха и лечения.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»

Как ранее заявил в интервью «Башинформу» Рамиль Бадретдинов, «застывать» в своем благополучии нельзя. Потенциал у «Красноусольска» большой, и его необходимо использовать: это нужно людям, экономике региона, стране.

«Именно поэтому сейчас мы вместе с заместителем генерального директора по лечебно-диагностической работе, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РБ, заслуженным работником здравоохранения РФ, академиком МАНЭБ Людмилой Михайловной Бадретдиновой планируем расширить спектр медицинских услуг, учитывая имеющиеся у санатория ресурсы. Для этого развиваем научную базу, плотно сотрудничаем с Академией наук Республики Башкортостан: нашли новые минеральные источники и сейчас проводим их исследования. Начали производить собственную косметику как для мужчин, так и для женщин, фасовать лечебную грязь», — рассказал генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.

Кстати, гендиректор этой башкирской здравницы всегда охотно делится своим богатым опытом с коллегами. И думается, что на предстоящем в мае 2027 года международном форуме «Здравница» в Уфе научные и медицинские разработки «Красноусольска» найдут широкое применение и будут успешно масштабированы в других санаториях Башкортостана и России в целом.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru