«Атайсал» в действии: в Башкирии открыли новый водозабор с целебной водой

Общая стоимость работ составила более 4 миллионов рублей. Источник № 12 даёт сульфатную кальциевую, маломинерализованную минеральную питьевую лечебно‑столовую воду «Красноусольская целебная», известную всем своими оздоровительными свойствами. Кстати, это не первый проект, реализованный санаторием в рамках проекта «Атайсал». В прошлом году облагородили пешеходную тропу к источнику. В обновление 1,5 километровой дорожки вложили более 9 миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия обновленного водозабора приняли участие вице‑премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов, директор санатория «Карагай» Артур Бадретдинов, другие представители власти и бизнеса.