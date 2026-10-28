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Экономика

Уфимцы с уплатой имущественных налогов пополнят бюджет на 3,3 млрд рублей

По данным УФНС России по республике, столица Башкирии в настоящее время занимает 52 место в рейтинге муниципалитетов по собираемости.

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