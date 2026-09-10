Победители «ГеоВызова» пройдут стажировку в компании «Салаватское»

Руководитель команды Санкт-Петербургского горного университета Юрий Нефедов назвал условия для проведения Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» в Башкирии идеальными.

«Такого в других регионах точно нет. Я буду лукавить, если скажу, что нет интересной геологии на Камчатке. У нас страна большая, и многогранная, и разнообразная. Но в Башкирии условия проведения геологического чемпионата для всех идеальные. Каждый раз, когда мы приезжаем, мы видим повсеместное гостеприимство, блестящую организацию мероприятия. Я бы хотел выразить благодарность организаторам за душевный прием», — сказал Юрий Нефедов «Башинформу».

В этом году команда Санкт-Петербургского университета принимает участие в «Геовызове» в четвертый раз. На предыдущих чемпионатах питерские геологи дважды становились обладателями гран-при. По словам Нефедова, победа на соревнованиях дала им возможность стажироваться в крупных компаниях. Кстати, многие из студентов из Санкт-Петербурга остались работать на одном из предприятий республики.

Будущий геолог из Гвинеи Мамаду Магана рассказал о своих впечатлениях от Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» в Башкирии. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» африканец поделился, что в будущем планирует работать в одном из золотодобывающих предприятий России.

Мамаду учится в магистратуре Санкт-Петербургского горного университета, окончил институт геологии нефтегазовых технологий КФУ.

«С точки зрения науки чемпионат оказался очень интересным. Наша команда очень хорошо поработала, но, к сожалению, не удалось войти в число победителей. Для нас важно, что мы получили очень ценный опыт, установили полезные контакты. В будущем я планирую работать в одной из золотодобывающих компаний вашей страны, уже отправил свое резюме. Предприятие работает и на месторождениях африканских стран, в том числе в Буркина-Фасо», — рассказал Мамаду Магана.

Напомним, Башкирия на 10 дней превратилась в точку притяжения для молодых геологов со всего мира. Четвёртый международный чемпионат «ГеоВызов» собрал 40 команд из 19 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. «ГеоВызов» стартовал со «Дня карьеры» с участием представителей ведущих компаний, в том числе Русского медного комбината и компании «Салаватское».

Будущие геологи выявляли сильнейших в 12 дисциплинах, применяя профессиональные навыки на практике. Башкирия для организации Международного чемпионата подошла как нельзя лучше. Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров на открытии турнира, Уральские горы, геопарки «Янган-тау» и «Таратау», пещера Шульган-Таш и уникальные геологические разрезы превращают регион в настоящий рай для геологов. Глава республики также пригласил участников приезжать в Башкирию учиться, работать и жить. Таким образом, для лучших молодых геологов страны «ГеоВызов» может стать первым шагом к большой карьере именно здесь.