Победители «ГеоВызова» пройдут стажировку в компании «Салаватское»

Студенты Санкт-Петербургского горного университета пройдут стажировку в компании «Салаватское» в Башкирии. Такую возможность они получили благодаря победе на Международном геологическом чемпионате «ГеоВызов», который вчера завершился в парке «Патриот» в Чишминском районе. Лучшим молодым геологам страны подарки вручил директор башкирского предприятия Тагир Бахтигареев.
«Чемпионат „ГеоВызов“ открыл студентам новые горизонты, новые вершины. Молодые геологи изучили красоты нашего края, геологические разрезы. Мы рады тому, что смогли заявить о себе и привлечь внимание лучших специалистов отрасли. Наш будущий инвестпроект важен для республики и Абзелиловского района. Если запасы меди подтвердятся, планируется строительство горнодобывающего комбината. Поэтому после окончания вуза ждем вас в республике», — сказал Тагир Бахтигареев.
Путевку на стажировку в компании «Салаватское» в числе чемпионов получила будущий геолог из Казани Элина Латфуллина. Она поделилась, что «Геовызов» для многих студентов может стать трамплином к успешной карьере.
«Проведение таких чемпионатов очень важно сейчас для молодёжи, чтобы они сразу понимали, с чем им придётся столкнуться. Мы познакомились поближе с геологическими дисциплинами. Чемпионат даёт большой толчок для того, чтобы начать свою будущую карьеру», — сказала «Башинформу» Элина.
В числе лучших — вновь московские и питерские вузы, за ними следуют учебные заведения Башкирии. Сразу два уфимских вуза вошли в десятку лучших: УУНиТ стал третьим, УГНТУ улучшил свои показатели на две позиции и занял шестое место.
Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов во время награждения победителей отметил, что на чемпионате конкуренция была очень большой, тем не менее башкирским студентам удалось пробиться в тройку лучших.
«В первую десятку попали также представители Беларуси и Зимбабве. Нам очень приятно, что команды из других стран тоже достойно боролись за победу. А самое главное, что все эти дни за ходом чемпионата внимательно следили представители крупных предприятий и спонсоров. Они, можно сказать, занимались поиском своих будущих сотрудников. Многим из сегодняшних участников они уже предложили пройти стажировку», – отметил Фазылов.
Руководитель команды Санкт-Петербургского горного университета Юрий Нефедов назвал условия для проведения Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» в Башкирии идеальными.
«Такого в других регионах точно нет. Я буду лукавить, если скажу, что нет интересной геологии на Камчатке. У нас страна большая, и многогранная, и разнообразная. Но в Башкирии условия проведения геологического чемпионата для всех идеальные. Каждый раз, когда мы приезжаем, мы видим повсеместное гостеприимство, блестящую организацию мероприятия. Я бы хотел выразить благодарность организаторам за душевный прием», — сказал Юрий Нефедов «Башинформу».
В этом году команда Санкт-Петербургского университета принимает участие в «Геовызове» в четвертый раз. На предыдущих чемпионатах питерские геологи дважды становились обладателями гран-при. По словам Нефедова, победа на соревнованиях дала им возможность стажироваться в крупных компаниях. Кстати, многие из студентов из Санкт-Петербурга остались работать на одном из предприятий республики.
Будущий геолог из Гвинеи Мамаду Магана рассказал о своих впечатлениях от Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» в Башкирии. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» африканец поделился, что в будущем планирует работать в одном из золотодобывающих предприятий России.
Мамаду учится в магистратуре Санкт-Петербургского горного университета, окончил институт геологии нефтегазовых технологий КФУ.
«С точки зрения науки чемпионат оказался очень интересным. Наша команда очень хорошо поработала, но, к сожалению, не удалось войти в число победителей. Для нас важно, что мы получили очень ценный опыт, установили полезные контакты. В будущем я планирую работать в одной из золотодобывающих компаний вашей страны, уже отправил свое резюме. Предприятие работает и на месторождениях африканских стран, в том числе в Буркина-Фасо», — рассказал Мамаду Магана.
Напомним, Башкирия на 10 дней превратилась в точку притяжения для молодых геологов со всего мира. Четвёртый международный чемпионат «ГеоВызов» собрал 40 команд из 19 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. «ГеоВызов» стартовал со «Дня карьеры» с участием представителей ведущих компаний, в том числе Русского медного комбината и компании «Салаватское».
Будущие геологи выявляли сильнейших в 12 дисциплинах, применяя профессиональные навыки на практике. Башкирия для организации Международного чемпионата подошла как нельзя лучше. Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров на открытии турнира, Уральские горы, геопарки «Янган-тау» и «Таратау», пещера Шульган-Таш и уникальные геологические разрезы превращают регион в настоящий рай для геологов. Глава республики также пригласил участников приезжать в Башкирию учиться, работать и жить. Таким образом, для лучших молодых геологов страны «ГеоВызов» может стать первым шагом к большой карьере именно здесь.
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