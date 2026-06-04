ПМЭФ-2026: чем удивит Башкирия на главном экономическом форуме

Уникальный элемент экспозиции – «Древо Шежере» (Генеалогическое древо), огромная десятиметровая интерактивная инсталляция во всю высоту стенда на основе искусственного интеллекта. Древо не молчит: оно отвечает на любые вопросы гостей – от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда. Шежере предсказывает тренды, рассказывает историю региона и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Достаточно прикоснуться – и дерево начнет диалог.

Сама экспозиция построена как путешествие сквозь время. Иммерсивное шоу задействует все экраны стенда: зрители видят, как народные ремесла перетекают в цифровые технологии, а традиции курая становятся основой для инженерных решений. Перед гостями оживут живописные пейзажи республики: степные и горные ландшафты Южного Урала, достопримечательности Уфы. Кстати, на фоне этих красот можно сделать фото и увезти таким образом частичку Башкортостана с собой.

На стенде также представлены значимые проекты: Межвузовский кампус Евразийского НОЦ – центр генетических исследований и разработок в сфере ИИ, далеко известный за пределами республики, Российско-белорусский инвестиционный кластер, как пример нового экономического союза, совместный проект с Узбекистаном – технопарк «Бекабад», Дом Росхим – мир инноваций, где соединились фундаментальные исследования и достижения отечественной химической промышленности, и Аллея ученых, как наглядная связь фундаментальной науки и передового производства.

Участие в ПМЭФ — это не только вопрос продвижения бренда «Башкортостан» в России и за рубежом. На форуме устанавливаются перспективные деловые связи, подписываются десятки важных соглашений. Представляя экспозицию своего стенда на форуме, регион привлекает крупных инвесторов, что позволяет увеличить налоговую базу, а также создать новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.

Практика показывает, что между подписанием соглашения и наступлением ощутимого экономического эффекта проходит два-три года. Например, в июне 2022 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение об инвестиционных намерениях с белорусской компанией «Амкодор». В результате в республику уже поступило более 1 млрд рублей иностранных инвестиций. Под Уфой появилось крупное высокотехнологичное предприятие, которое ежегодно производит продукцию на сотни миллионов рублей и обеспечивает работой десятки жителей региона.

Другими успешными примерами инвестиционного сотрудничества являются проекты с компанией «Ромекс-Кубань». На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о строительстве в Благовещенском районе фулфилмент-центра. Это позволило привлечь в экономику региона 6,4 млрд рублей, создать на карте республики новую точку роста, обеспечить заказами сервисные и транспортные компании, а также дать дополнительный импульс развитию предпринимательства.

По словам Радия Хабирова, участие в ПМЭФ также позволяет Башкортостану занимать лидирующие позиции в реализации важных проектов федерального уровня. Например, в 2024 году на ПМЭФ подписано соглашение с ПАО «Сбербанк России» о создании в Уфе филиала «Школы 21» от Сбера. Сегодня этот успешный проект подготовки IT-специалистов высокого класса уже действует в Уфе. Это не только создаёт новый импульс для развития экономики Башкортостана, но и открывает возможности для молодежи учиться и строить карьеру, не уезжая из родных мест.

2025 год стал для региона рекордным: подписано 33 соглашения на общую сумму около 100 млрд рублей. Большинство проектов уже находятся в активной стадии реализации.

«Я чувствую гордость за нашу республику. Огромные слова благодарности нашим инвесторам, предпринимателям, которые работают в такой сложный период развития страны. Люди вкладывают средства в проекты, это большой риск. Тем не менее появляются новые проекты, новые предприятия. Это главное. Ну и, наверное, инвесторы занимаются бизнесом в регионе, потому что доверяют нам. То есть мы смогли выстроить такие доверительные отношения. И мы держим своё слово.

Я не первый раз участвую в форуме. И всегда есть ощущение гордости за нашу республику. Нашу республику, нашу команду знают. Очень много людей приходит к нам пообщаться, посоветоваться. За это огромное спасибо всей управленческой команде.

Важно, что здесь есть возможность неформально пообщаться и с членами Правительства, спокойно обсудить актуальные темы. Поэтому я удовлетворён. Мне кажется, эта страничка уже перевёрнута. Будем двигаться к новым решениям», – говорил Радий Хабиров, подводя основные итоги работы делегации региона на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

86% соглашений прошлых лет находятся на стадии активной реализации либо уже дают экономический эффект, укрепляя позиции Башкортостана как одного из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.