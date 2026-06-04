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04:00 (UTC+5), 04 Июня 2026

ПМЭФ-2026: чем удивит Башкирия на главном экономическом форуме

3 июня свою работу начал 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Это не просто крупнейшая деловая площадка России, а культовое событие глобального уровня, задающее тон экономической повестке.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Несмотря на турбулентность международных отношений, форум остается уникальной площадкой для выстраивания новых логистических, финансовых и технологических цепочек, а также пространством для открытого, прагматичного диалога. Главная тема Петербургского международного экономического форума 2026 года «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026 заявил, что тема форума отражает фундаментальные запросы современного этапа развития.

«Наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения», – отметил глава государства. 

В ПМЭФ-2026 принимают участие свыше 20 000 человек из более чем 130 государств и территорий. Страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия. 

В работе форума принимает участие представительная делегация республики во главе с руководителем региона Радием Хабировым. У Главы Башкортостана запланировано большое количество встреч и переговоров с руководителями российских регионов, крупнейших российских компаний, участие в секциях и заседаниях форума и подписание соглашений. Одно из ключевых событий – презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) на основе опроса предпринимателей.

Напомним, что Башкортостан занимает третье место в числе регионов с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса.

Главная точка притяжения на выставке – стенд Башкортостана, представляющий собой пространство-трансформер, который организаторы называют «живым организмом». Основной связующей линией станет шоу, в котором будут представлены ключевые направления развития: культура и история, наука и образование, промышленность и инновации, экономика и инвестиции. Республика строит мост между древними легендами и высокими технологиями, идет от истоков – к современности, от традиций – к инновациям, приглашая всех участников форума в свою «точку сборки» будущего.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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Уникальный элемент экспозиции – «Древо Шежере» (Генеалогическое древо), огромная десятиметровая интерактивная инсталляция во всю высоту стенда на основе искусственного интеллекта. Древо не молчит: оно отвечает на любые вопросы гостей – от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда. Шежере предсказывает тренды, рассказывает историю региона и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Достаточно прикоснуться – и дерево начнет диалог.

Сама экспозиция построена как путешествие сквозь время. Иммерсивное шоу задействует все экраны стенда: зрители видят, как народные ремесла перетекают в цифровые технологии, а традиции курая становятся основой для инженерных решений. Перед гостями оживут живописные пейзажи республики: степные и горные ландшафты Южного Урала, достопримечательности Уфы. Кстати, на фоне этих красот можно сделать фото и увезти таким образом частичку Башкортостана с собой.

На стенде также  представлены значимые проекты: Межвузовский кампус Евразийского НОЦ – центр генетических исследований и разработок в сфере ИИ, далеко известный за пределами республики, Российско-белорусский инвестиционный кластер, как пример нового экономического союза, совместный проект с Узбекистаном – технопарк «Бекабад», Дом Росхим – мир инноваций, где соединились фундаментальные исследования и достижения отечественной химической промышленности, и Аллея ученых, как наглядная связь фундаментальной науки и передового производства.

Участие в ПМЭФ — это не только вопрос продвижения бренда «Башкортостан» в России и за рубежом. На форуме устанавливаются перспективные деловые связи, подписываются десятки важных соглашений. Представляя экспозицию своего стенда на форуме, регион привлекает крупных инвесторов, что позволяет увеличить налоговую базу, а также создать новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.

Практика показывает, что между подписанием соглашения и наступлением ощутимого экономического эффекта проходит два-три года. Например, в июне 2022 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение об инвестиционных намерениях с белорусской компанией «Амкодор». В результате в республику уже поступило более 1 млрд рублей иностранных инвестиций. Под Уфой появилось крупное высокотехнологичное предприятие, которое ежегодно производит продукцию на сотни миллионов рублей и обеспечивает работой десятки жителей региона.

Другими успешными примерами инвестиционного сотрудничества являются проекты с компанией «Ромекс-Кубань». На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о строительстве в Благовещенском районе фулфилмент-центра. Это позволило привлечь в экономику региона 6,4 млрд рублей, создать на карте республики новую точку роста, обеспечить заказами сервисные и транспортные компании, а также дать дополнительный импульс развитию предпринимательства.

По словам Радия Хабирова, участие в ПМЭФ также позволяет Башкортостану занимать лидирующие позиции в реализации важных проектов федерального уровня. Например, в 2024 году на ПМЭФ подписано соглашение с ПАО «Сбербанк России» о создании в Уфе филиала «Школы 21» от Сбера. Сегодня этот успешный проект подготовки IT-специалистов высокого класса уже действует в Уфе. Это не только создаёт новый импульс для развития экономики Башкортостана, но и открывает возможности для молодежи учиться и строить карьеру, не уезжая из родных мест.

2025 год стал для региона рекордным: подписано 33 соглашения на общую сумму около 100 млрд рублей. Большинство проектов уже находятся в активной стадии реализации.

«Я чувствую гордость за нашу республику. Огромные слова благодарности нашим инвесторам, предпринимателям, которые работают в такой сложный период развития страны. Люди вкладывают средства в проекты, это большой риск. Тем не менее появляются новые проекты, новые предприятия. Это главное. Ну и, наверное, инвесторы занимаются бизнесом в регионе, потому что доверяют нам. То есть мы смогли выстроить такие доверительные отношения. И мы держим своё слово.

Я не первый раз участвую в форуме. И всегда есть ощущение гордости за нашу республику. Нашу республику, нашу команду знают. Очень много людей приходит к нам пообщаться, посоветоваться. За это огромное спасибо всей управленческой команде.

Важно, что здесь есть возможность неформально пообщаться и с членами Правительства, спокойно обсудить актуальные темы. Поэтому я удовлетворён. Мне кажется, эта страничка уже перевёрнута. Будем двигаться к новым решениям», – говорил Радий Хабиров, подводя основные итоги работы делегации региона на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

86% соглашений прошлых лет находятся на стадии активной реализации либо уже дают экономический эффект, укрепляя позиции Башкортостана как одного из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

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