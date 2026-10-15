Работа на общество: как Уфа будет развивать социально значимый бизнес

Уфа обеспечивает около половины общереспубликанского объема торговли и услуг, работая не только на горожан, но и жителей других городов и районов Башкирии. Особенно это касается сферы услуг. С учетом данных факторов уфимская администрация разработала план мероприятий на период 2026-2030 годов по развитию конкуренции в экономических сферах, от состояния которых в наибольшей степени зависит качество жизни уфимцев и гостей столицы республики. Среди главных целей программы - уравнять возможности государственных и частных учреждений в оказании социально значимых услуг, а также снизить влияние торговых посредников при реализации продуктов местного производства.

Частные садики

Важной отраслью социально ориентированной экономики власти Уфы считают индустрию частных детских садов. Сейчас в городе действует 50 коммерческих садиков, имеющих лицензию, их посещают 4,4 тысячи детей. Это снимает весомую часть нагрузки с переполненной госсистемы дошкольного образования и позволяет родителям выбрать садик с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений своих детей.

Город крайне заинтересован в развитии такого бизнеса и готов оказывать ему разностороннюю поддержку. С 2020 года в Уфе действует проект по предоставлению сертификата дошкольного образования. Он дает право родителям детей от двух месяцев до трех лет, не устроенных в муниципальный детсад, получить место в частном дошкольном учреждении. При этом родительская плата не превышает максимальный размер платы в муниципальных детсадах. Стоимость сертификата составляет 6 800 рублей в месяц. В 2026 году по сертификату дошкольного образования 700 детей посещали 29 частных дошкольных учреждений.

«Сертификат решает две важные задачи – повышает обеспеченность местами в детсадах для детей до трёх лет и позволяет нам поддерживать негосударственный сектор в сфере дошкольного образования, - отметил Глава республики Радий Хабиров. - Опыт показал, что это удобно и предпринимателям, и родителям, и органам местного самоуправления».

Коммерческим детсадам Уфы также предоставляются скидки по аренде муниципальных помещений, выделяются субсидии на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.

Среди проблем развития индустрии уфимских частных детских садов называется длительный и сложный процесс получения лицензии на образовательную деятельность. Во многом он связан с тем, что город часто не может предоставить бизнесу помещения, отвечающие нормативным требованиям пребывания детей. Отмечается и дефицит территорий для размещения положенных по нормам прогулочных площадок. Другое препятствие -низкий уровень платежеспособности населения, при котором большинство горожан не готово платить дополнительные деньги за садик.

Для снятия этих барьеров уфимские власти планируют повышение информированности о мерах господдержки частных образовательных организаций. Также при сдаче муниципальных помещений в аренду под коммерческие детские сады будут и дальше применяться льготные арендные ставки.

Коммерция по ОМС

Частный бизнес также оказывает активную помощь перегруженной госсистеме в сфере медицинских услуг. При этом большинство уфимцев не знает, что в ряде частных клиник можно получить бесплатные услуги по полису обязательного медицинского страхования. По данным администрации, в Уфе работают 204 негосударственные медорганизации. Из них 32 входят в перечень медорганизаций, участвующих в программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.