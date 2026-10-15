Работа на общество: как Уфа будет развивать социально значимый бизнес

Уфа обеспечивает около половины общереспубликанского объема торговли и услуг, работая не только на горожан, но и жителей других городов и районов Башкирии. Особенно это касается сферы услуг. С учетом данных факторов уфимская администрация разработала план мероприятий на период 2026-2030 годов по развитию конкуренции в экономических сферах, от состояния которых в наибольшей степени зависит качество жизни уфимцев и гостей столицы республики. Среди главных целей программы - уравнять возможности государственных и частных учреждений в оказании социально значимых услуг, а также снизить влияние торговых посредников при реализации продуктов местного производства.
Частные садики
Важной отраслью социально ориентированной экономики власти Уфы считают индустрию частных детских садов. Сейчас в городе действует 50 коммерческих садиков, имеющих лицензию, их посещают 4,4 тысячи детей. Это снимает весомую часть нагрузки с переполненной госсистемы дошкольного образования и позволяет родителям выбрать садик с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений своих детей.
Город крайне заинтересован в развитии такого бизнеса и готов оказывать ему разностороннюю поддержку. С 2020 года в Уфе действует проект по предоставлению сертификата дошкольного образования. Он дает право родителям детей от двух месяцев до трех лет, не устроенных в муниципальный детсад, получить место в частном дошкольном учреждении. При этом родительская плата не превышает максимальный размер платы в муниципальных детсадах. Стоимость сертификата составляет 6 800 рублей в месяц. В 2026 году по сертификату дошкольного образования 700 детей посещали 29 частных дошкольных учреждений.
«Сертификат решает две важные задачи – повышает обеспеченность местами в детсадах для детей до трёх лет и позволяет нам поддерживать негосударственный сектор в сфере дошкольного образования, - отметил Глава республики Радий Хабиров. - Опыт показал, что это удобно и предпринимателям, и родителям, и органам местного самоуправления».
Коммерческим детсадам Уфы также предоставляются скидки по аренде муниципальных помещений, выделяются субсидии на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.
Среди проблем развития индустрии уфимских частных детских садов называется длительный и сложный процесс получения лицензии на образовательную деятельность. Во многом он связан с тем, что город часто не может предоставить бизнесу помещения, отвечающие нормативным требованиям пребывания детей. Отмечается и дефицит территорий для размещения положенных по нормам прогулочных площадок. Другое препятствие -низкий уровень платежеспособности населения, при котором большинство горожан не готово платить дополнительные деньги за садик.
Для снятия этих барьеров уфимские власти планируют повышение информированности о мерах господдержки частных образовательных организаций. Также при сдаче муниципальных помещений в аренду под коммерческие детские сады будут и дальше применяться льготные арендные ставки.
Коммерция по ОМС
Частный бизнес также оказывает активную помощь перегруженной госсистеме в сфере медицинских услуг. При этом большинство уфимцев не знает, что в ряде частных клиник можно получить бесплатные услуги по полису обязательного медицинского страхования. По данным администрации, в Уфе работают 204 негосударственные медорганизации. Из них 32 входят в перечень медорганизаций, участвующих в программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Муниципалитет обозначил целый комплекс причин, мешающих частным клиникам более активно работать по системе обязательного медстрахования. Среди них - ограниченный период подачи заявлений для участия в территориальной программе ОМС (1 июля - 1 сентября) и недостаточная информированность населения о возможности получения части услуг в платных клиниках по ОМС. Также отмечается дефицит муниципальных помещений, которые можно использовать для размещения частных клиник.
Среди мер по исправлению ситуации называется расширение участия частной медицины в системе ОМС и создание равных условий доступа к финансированию в рамках обязательного медстрахования для государственных и коммерческих клиник. Позитивный эффект может дать и снижение административных барьеров для входа на рынок малых медорганизаций.
Местный продукт
Особое внимание уфимские власти уделяют розничной торговле, обеспечивающей население социально значимыми продуктами питания. На территории Уфы действует 5647 торговых предприятий, из них 2049 - реализуют продукты. Обеспеченность города стационарными продуктовыми магазинами превышает установленный норматив на 38%.
При этом важная проблема заключается в том, что по данным проведенного мониторинга, представленность в магазинах Уфы социально значимых продуктов местного производства составляет всего 64%. Крупные федеральные сети далеко не всегда готовы брать в оборот продуты республиканских производителей, с чем во многом и связан их дефицит на полках.
Для решения данного вопроса уфимские власти предлагают развитие практики проведения специализированных сельхозярмарок. Также в число приоритетов ставится развитие локальных торговых сетей, которые намного чаще, чем федеральные сети, включают в свой ассортимент продукты местного производства.
Среди практических мер поддержки местных производителей город заявляет о постоянном увеличении числа проводимых сельхозярмарок, где фермеры могут напрямую и без посредников продавать горожанам свой урожай. Если в 2024 году сельхозярмарок прошло 384, то в 2025 году - 396. Кроме того, на рынках и в наиболее проходимых местах оборудованы 44 площадки на 594 торговых места для садоводов.
«Мы исходили из того, что излишки урожая есть у многих садоводов. Тем более, что ягоды, яблоки, овощи со своих участков они продавали и раньше, только делали это под открытым небом. Сейчас для них оборудовали торговые ряды с навесами, это удобно и продавцам, и покупателям», - отметил Радий Хабиров.
Помимо мест для садоводов, в Уфе также организованы 5 постоянно действующих фермерских зон. Принцип их работы основан на круглогодичной и ежедневной продаже фермерами продукции собственного производства.
Доступная еда
К сфере продуктовой торговли по социальной значимости тесно примыкает и общепит, в области которого в Уфе работает 1107 предприятий общедоступной сети на 51 тысячу посадочных мест. Рынок общественного питания Уфы развивается, опираясь на три главных сегмента: фастфуд, демократичные кафе и национальную кухню. Основную долю оборота формируют сети быстрого обслуживания, кофейни и доставка готовой еды.
Среди главных факторов замедления развития общепита власти считают снижение платежеспособного спроса у населения. Для решения этой проблемы предлагается повышение привлекательности и узнаваемости отрасли: проведение фестивалей еды, популяризация национальных кухонь. Также важно расширение доступности услуг: развитие форматов быстрого питания и фуд-кортов.
«Сейчас поддержка креативных индустрий – один из ключевых акцентов развития экономики нашей страны. И гастрономия занимает в этой сфере достаточно большую долю. Только в нашей республике оборот отрасли – более 55 млрд рублей. И каждый год эта сумма растёт, - заявил Глава республики. - У нас замечательные рестораны, есть авторитетные сети. Я глубоко убежден, что хороший ресторан, в том числе способствует созданию образа современного, динамичного города, каким и является столица Башкирии».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.