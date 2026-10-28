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16:27 (UTC+5), 28 Октября 2026

Уфимцы с уплатой имущественных налогов пополнят бюджет на 3,3 млрд рублей

По данным УФНС России по республике, столица Башкирии в настоящее время занимает 52 место в рейтинге муниципалитетов по собираемости.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

21 сентября в Башкирии стартовала кампания по сбору имущественных налогов. По словам начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по РБ Оксаны Хайруллиной, начисленная сумма уфимцам составляет более 37% от общей суммы по республике (3 млрд 334 млн рублей).

«Налоговыми органами еженедельно формируется рейтинг муниципалитетов по собираемости и на сегодня Уфа занимает 52 место в республике из 63 районов и городских округов. Среднереспубликанский уровень на 23 октября составляет 30%. Общая сумма поступлений с начала проведения кампании составила чуть больше 1 млрд руб. Уровень собираемости с учетом задолженности прошлых лет составил 28%», — уточнила представитель налогового органа на оперативном совещании администрации Уфы.

Резервом поступлений в бюджет республики является не только сумма начислений за 2025 год, но и накопленная задолженность прошлых лет. Итого резерв поступлений от уфимцев до конца года составляет более 2,6 млрд руб.

«Важным шагом в побуждении граждан к уплате налогов является и пример своевременной уплаты налогов муниципальными служащими — „Начни с себя!“. Данная акция проходит ежегодно, однако есть сотрудники и сотрудники подведомственных организаций администрации, которые имеют задолженность по налогам. Так, на 1 октября сумма задолженности составила порядка 10 млн рублей, то есть бюджет Уфы недополучил этой суммы», — подчеркнула Оксана Хайруллина.

Также представитель УФНС республики обозначила проблемы в части Государственного адресного реестра. Туда внесены данные о 843 тысячах объектов, но упущена информация о 145 тысячах. В администрации столицы Башкирии пообещали усилить контроль за этим вопросом.

Ранее Башинформ публиковал 4 причины, почему жителям Башкирии нужно платить имущественные налоги.

УФНС России по РБ Пресс-служба
Фото: УФНС России по РБ | Пресс-служба
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