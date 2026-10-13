4 причины, почему жителям Башкирии нужно платить имущественные налоги
До 1 декабря 2026 года все жители Башкирии, у которых есть какое-нибудь имущество, должны заплатить имущественные налоги. Совместно с экспертами налоговой службы и республиканского «Финцентра» собрали для вас главные причины сделать это вовремя, без очередей, комиссий и походов в банк.
В этом году нужно платить за машину, земельный участок, квартиру и дом, которые у вас были в 2025 году. Если вы недавно продали свою «Ладу», счет все равно придет, ведь в 2025 году вы им пользовались. И наоборот – если вы взяли квартиру в начале 2026 года, то платить пока ничего не нужно – сумму вам рассчитают осенью 2027 года.
причина 1.
На эти деньги живут школы и детские сады, строят дороги
Налог на имущество физлиц и земельный налог относятся к местным налогам (так написано в статье 15 Налогового кодекса РФ). Это означает, что все деньги идут в бюджет города или района, где вы зарегистрированы.

Поэтому отремонтированная дорога у вашего дома, новое оборудование в школе, где учится ваш ребёнок, красивые клумбы на улицах города, детские площадки и скамейки – это результат того, что каждый налогоплательщик внёс свою небольшую лепту. Если бы каждый решил не платить, всего этого просто не было бы.

Поскольку налог «местный», депутаты каждого Совета могут самостоятельно устанавливать размер ставок и вводить льготы. Но обычно все держат рекомендованные ставки. Поэтому в соседних районах налог может отличаться, но несущественно – на доли процента.

А вот транспортный налог полностью идет в бюджет Башкирии, на эти деньги ремонтируют старые и строят новые дороги. Его устанавливают депутаты Госсобрания, поэтому на всей территории республики он одинаковый.

Как перепроверить, правильно ли выставили счет?

Налоги сейчас считают роботы, поэтому ошибки случаются редко, но бывают. Если хотите перепроверить, воспользуйтесь налоговыми онлайн-калькуляторами.
По этой ссылке можно посчитать транспортный налог.

А по этой – земельный и налог на имущество физических лиц.

Какие сейчас действуют ставки и льготы в вашем городе и районе, смотрите тут.
причина 2.
На все потребуется 3 минуты
Самый простой способ заплатить налоги быстро, без походов в банк или на почту, без очередей, без комиссий, а потом спать спокойно – через Госуслуги, Личный кабинет налогоплательщика или приложения банков. Просто зайдите в раздел Налоги и увидите сумму к оплате. Нажмите ее, введите номер карты. Все! Налоги уплачены. Ничего сложного.
Важно! Здесь и далее будьте внимательны, убедитесь, что вы на правильном сайте. Иногда мошенники подделывают сайты, делая похожий адрес или рассылают в мессенджерах сообщения с фальшивыми ссылками. Остерегайтесь подделок!
причина 3.
Не получаете лишних проблем
Цена неуплаты налогов куда выше, чем думают некоторые.

Во-первых, со 2 декабря на сумму долга начинают капать пени – 1/300 ключевой ставки Банка России в день. Сейчас ставка 14%. Это означает, что должнику будут каждый день начисляться дополнительно по 46 копеек с каждой 1000 рублей.

Во-вторых, у должников арестовывают банковские счета, накладывают арест на имущество.

В-третьих, за налоговые долги не выпускают за границу. Если судебные приставы открыли исполнительное производство, выезд за границу ограничат, если долг больше 30 тысяч. Если долг по исполнительному производству не погашен в течение 2 месяцев после окончания срока для добровольного исполнения, этот порог снижается до 10 тысяч.

Запрет на выезд за границу нельзя снять в аэропорту перед вылетом. Процесс снятия ограничения занимает время на обработку: нужно уплатить долг, внести исполнительский сбор службы судебных приставов, дождаться подтверждения платежей от ведомств и завершения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем.

Это же кошмар: купил билеты, забронировал отель, а в аэропорту выяснил, что никто никуда не летит…

Вот из-за пары тысяч оно вам надо?
причина 4.
Ваш долг все равно удержат
В конце прошлого года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым налоговая инспекция может взыскивать задолженность с людей как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от того, согласен человек с выставленной суммой или нет.

Если вы получили налоговое уведомление, а там лишняя квартира, не учли льготу или еще что не так, то через «Личный кабинет налогоплательщика» или бумажным заказным письмом пишете обращение, предъявляете свои аргументы и доказательства, обычно такие вопросы рассматривают в течение месяца.

Если вы согласны с начисленными налогами, но не уплатили их в срок, то у вас появится задолженность. Налоговая направит требование погасить задолженность в определенный срок. Если проигнорировать и это требование – вам придет решение о взыскании от налоговой. По закону гражданину дается 7 дней для самостоятельного погашения долга, после чего налоговая направит в банк поручение на списание денег со счетов гражданина, которое банк должен будет исполнить.

Как проверить, есть ли у меня долги по налогам?

Это очень просто и можно сделать, не вставая с любимого дивана или кресла. Проверить свои долги и сразу оплатить их можно в Личном кабинете налогоплательщика, через приложение «Налоги ФЛ» или через Госуслуги. Если по каким-то причинам у вас нет Госуслуг или хочется прогуляться, сходите в ближайший офис МФЦ или отделение налоговой инспекции.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Валерий Шахов, ChatGPT.

Верстка: Валерия Любина.

13.10.2026.