4 причины, почему жителям Башкирии нужно платить имущественные налоги

Самый простой способ заплатить налоги быстро, без походов в банк или на почту, без очередей, без комиссий, а потом спать спокойно – через Госуслуги, Личный кабинет налогоплательщика
или приложения банков. Просто зайдите в раздел Налоги и увидите сумму к оплате. Нажмите ее, введите номер карты. Все! Налоги уплачены. Ничего сложного.
Важно! Здесь и далее будьте внимательны, убедитесь, что вы на правильном сайте. Иногда мошенники подделывают сайты, делая похожий адрес или рассылают в мессенджерах сообщения с фальшивыми ссылками. Остерегайтесь подделок!