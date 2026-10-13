4 причины, почему жителям Башкирии нужно платить имущественные налоги

В конце прошлого года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым налоговая инспекция может взыскивать задолженность с людей как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от того, согласен человек с выставленной суммой или нет.



Если вы получили налоговое уведомление, а там лишняя квартира, не учли льготу или еще что не так, то через «Личный кабинет налогоплательщика» или бумажным заказным письмом пишете обращение, предъявляете свои аргументы и доказательства, обычно такие вопросы рассматривают в течение месяца.



Если вы согласны с начисленными налогами, но не уплатили их в срок, то у вас появится задолженность. Налоговая направит требование погасить задолженность в определенный срок. Если проигнорировать и это требование – вам придет решение о взыскании от налоговой. По закону гражданину дается 7 дней для самостоятельного погашения долга, после чего налоговая направит в банк поручение на списание денег со счетов гражданина, которое банк должен будет исполнить.